「Shohei Ohtani end of season media availability for J-Media」に出演

オフの“登場”にざわついた。ドジャース・大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、「Shohei Ohtani end of season media availability for J-Media」のオンライン取材に応じた。20分のインタビューではWBC出場やファミリー財団への思いなどを語るなか、ファンが注目したのはシーズン中との“変化”だった。

大谷はラフな格好で姿を見せ、前日に表明したWBC参加については「起用法についてはまだ分からないというか、コミュニケーションを取らないといけないので。どちらともコミュニケーションを取らないといけないので、何とも言えないですけど。一応、許可というか。球団の方からは話は出ているので、昨日発表したという感じですかね」と話した。

また、話題を呼んだファミリー財団の設立に関しては「そこら辺は詳しく読んでもらえれば分かるのかなと思うので。今までやってきた、個人としてやってきた延長線上で、もう少しいろんなところと連携しながら、いろんなことができるんじゃないかなと思っています」と意図を明かしている。

大谷らしい言葉の数々。その中でも「なにこの顔面のつよさ」「結婚してから髪型とかが特にイケてる」「大谷翔平の顔面の強さ、マジで犯罪レベル」とファンの視線が集まったのは、圧倒的な“ビジュアル”だった。

大谷が公の場に登場するのは、13日（同14日）に行われた「MLBネットワーク」でのMVP発表以来。その時は「痩せた気がする」などとシュっとした出で立ちが注目されたが、約2週間経つと髪が少し伸びており、さらに爽やかになった感がある。そして音声が時たま聞こえにくい時にはカメラに近寄る場面も。「大谷さんひょっとして髪の毛伸びられました？」「バカイケメンやん笑」「顔面偏差値高すぎ」「また顔ファン増える」などと、オフならではの“イケメンぶり”に興奮の声が寄せられている。（Full-Count編集部）