カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【心のSOS】これが多ければ今すぐ休んでください！心が悲鳴を上げているサイン7選」と題した動画を公開。心の疲れは自覚しにくいものの、身体や日常生活の中に危険なサインとして現れると解説した。

Ryota氏はまず、「心の疲れはあまり自覚しない」と前置きした上で、身体や生活に現れる変化こそが「心のSOS」であると指摘する。その一つが「ストレスで喉に違和感がある」ことだという。これは「ヒステリー球」とも呼ばれる症状で、喉に飴玉が詰まったような感覚が特徴だ。Ryota氏自身も過去に過労で同様の経験をしたと語り、ストレスが長期化すると現れやすいサインだと述べた。

次に挙げられたのが「好物が美味しくない」という状態だ。これは、心配事などで頭がいっぱいになり、目の前の食事に集中できていないことが原因であるとRyota氏は説明する。「上の空になる」ことで、本来感じられるはずの美味しさが分からなくなってしまうという。氏は、重要な決断をする前に好物を食べ、それを美味しいと感じられるかで自身の状態を判断する自衛隊の教官の話を例に挙げ、食事が精神状態のバロメーターになるとした。

さらに「いつもより感情的になっている」ことも危険なサインだという。脳が疲れると、理性を司る部分の働きが鈍くなり、感情のコントロールが難しくなる。その結果、普段なら怒らないことで怒ったり、些細なことで泣いてしまったりする。Ryota氏は、「なんでこんなことで」と感じる感情の波があれば、脳が疲弊している証拠だと注意を促した。

他にも「家事が普段よりできない」「寝具の周りが汚れ始める」といった行動の変化も、気力が低下し、動けなくなっているサインだという。心の疲れは放置すれば深刻な状態につながる可能性がある。動画で紹介されたサインに心当たりがあれば、それは「今すぐ休むべき」という心身からのメッセージなのかもしれない。

