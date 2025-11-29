Image:Amazon.co.jp

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、オンライン対戦からVRゲームまで超低遅延でプレイができる、TP-Link（ティーピーリンク）のゲーミングルーター「Archer GE800」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

【Amazon.co.jp限定】TP-Link ゲーミング WiFi ルーター Wi-Fi 7 BE19000 QoS EasyMesh 10Gポート 11520Mbps (6GHz) + 5760Mbps(5GHz) + 1376Mbps(2.4GHz) WiFiルーター 無線LANルーター Archer GE800 59,999円 （24%オフ） Amazonで見る PR PR

トライバンドWi-Fi 7で快適な高速通信を実現。最高峰のゲーミングルーターが24％オフ

プロゲーマーも納得の超高速通信を実現したTP-Link（ティーピーリンク）のハイエンドゲーミングルーター「Archer GE800」が24%オフと過去最安。

最大19Gbpsの速度を提供するトライバンドWi-Fi 7によって6GHzで11528Mbps、5GHzで5764Mbps、2.4GHzで1376Mbpsと、圧倒的な通信スピードを叶えます。

高性能なアンテナを8つ配置し、Wi-Fiの信号を遠くまで届け、遠くの部屋でも高速通信が可能。

インターネットの安定性を表すジッター値を最小化するゲームブースト機能も搭載。オンラインゲームでの複数人プレイにもラグを感じずプレイが楽しめますよ。

ゲームのために最適化された設計が魅力。ゲーミングLANポートや機器を自動検出する機能を搭載

10Gbps WAN/LAN×2ポートに加え、2.5GbpsのLANポートを4つ装備。多様な機器を同時に接続しても安定性を維持し、スムーズな有線接続が可能です。

ゲーミングLANポートに加えて、ゲーム通信を自動検出して優先的に最適化するQoS（Quality of Service）機能を採用。ネットワーク混雑時でも遅延を気にせず、ゲームに集中できますよ。

GPN（Gamers Private Network）機能を搭載。ゲームサーバーへの接続を最適化することで、Ping値を最小化。パケットロスを大幅に低減し、安定かつ速い接続が可能です。

ゲーマーの心をくすぐるデザインもGOOD。熱暴走を抑えるヒートシンク搭載で安全に使えます

ロケットの発射台をイメージした大胆なマルチカラーLEDはカッコよく、ゲーム空間を彩るWi-Fiルーターとして存在感を発揮。

LEDは、炎・さざ波・彗星・スペクトラムといった多彩な発光パターンがあり、色彩を楽しみつつ没入感を一層高めます。

ヒートシンク搭載の煙突構造が排熱を効率的に行い、高速処理を支えるCPUの冷却をサポート。熱暴走を抑えて安全に使えるのも嬉しいポイントですね。

Tetherアプリやウェブから管理パネルにアクセスすれば、ネットワーク接続の状態・ルーターのパフォーマンスだけでなく、LEDライティング設定やブーストされたゲームの状況が一目で分かりますよ。

【Amazon.co.jp限定】TP-Link ゲーミング WiFi ルーター Wi-Fi 7 BE19000 QoS EasyMesh 10Gポート 11520Mbps (6GHz) + 5760Mbps(5GHz) + 1376Mbps(2.4GHz) WiFiルーター 無線LANルーター Archer GE800 59,999円 （24%オフ） Amazonで見る PR PR

＞＞Wi-Fiルーターのセール対象商品一覧を見る

なお、上記の表示価格は2025年11月29日15時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞プライム会員ならAmazon Mastercardに新規入会で、入会ポイントに加え初回利用で4,000ポイントをプレゼント（12/1まで）。年会費無料でいつでもAmazonでのお買い物で2%ポイントが還元されます。詳細はこちらをチェック

＞＞商品の値段が下がったら自動で教えてくれる！ 節約便利機能「PLUG Wishlist」無料だよ

＞＞Kindle本200万冊以上が読み放題となる「Kindle Unlimited」も初めてのユーザーは3ヶ月間99円で体験できますよ

気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazonブラックフライデー」