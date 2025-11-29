Photo: 小暮ひさのり

写真置き場、考え直す時代だ。

カメラで撮った写真、スマホで撮った写真。定期的にPCに繋いで外付けHDDへ。という保管をしています。たぶん多くの人がそんな写真保管をしていると思うのですが、僕はそろそろ変えたくなりました。

CP+2025で、SynologyのNASを知ってしまったので。

これ、現代の写真置き場として、クラウドに変わる利便性と、外付けHDDを上回る大容量さを兼ね備えた、理想なソリューション気がするんだよなぁ。

クラウドやめて、NASにしたくなる

Photo: 小暮ひさのり

まず、スマホやタブレットのアプリから、写真を自動でNASに同期できます。

ユーザーごとにプロフィールを分けて保存できるので、オンラインのクラウドストレージ感覚で、家族全員の写真置き場として使えますね。

Photo: 小暮ひさのり

しかも、NASに保存した写真は、アルバム単位でまとめることもできますし、食べ物や動物など特定の条件に沿って自動カテゴライズしてくれる機能もあり。ほんと、フォトクラウドみたいだなぁ。

NASの場合、本体の初期投資＋HDD代こそ必要ですけど、毎月の課金要らずで4TBとか10TBとか20TBとか、自分の好きな容量のストレージを追加できるので、iCloud 2TBに毎月1,500円（年間だと1万8000円）とか課金しているのを考え直したくなります…。

Photo: 小暮ひさのり

カメラの写真保管場所としてもめちゃくちゃ相よさそう。

写真のメタデータ検索にも対応しているため、撮影したカメラで絞り込めますし、その下に「レンズ」とかいう項目もあって、レンズ単位で探し出せたりもします。偉すぎる。

Photo: 小暮ひさのり

万が一の上の万が一に備えて、クラウドストレージとも同期する機能まで備わっています。

クラウドにも課金しないといけないのは本末転倒だけど、作業中のデータだけ同期しておくとか、バックアップ場所を複数確保するという視点だとこの運用もありですねー。

1ドライブから8ベイまで選択肢も豊富。CP+記念セールも

Photo: 小暮ひさのり

ラインナップも豊富で選び放題です。

エントリーの「BeeStation」は、4TBのHDDがセットになっているので、まずはここから初めてみるのもあり。

Photo: 小暮ひさのり

家族全員のスマホの写真置き場や、写真が趣味で撮影データの保存場所などを求めているなら、4ベイモデルの「DS923+」もいいですねー。HDDはお好みの容量をどうぞ。

Photo: 小暮ひさのり

一生分のデータ置き場が欲しいなら8ベイとかやっちゃいませんか！

「DS1823xs+」なら、最大144TBの膨大なストレージタンクを作れますし、拡張ユニットを接続して最大18ベイまで拡張できます。

さらに、2枚のNVMe SSDをキャッシュとして使えるなど、ギュンギュンに快適そうなやつ。

Photo: 小暮ひさのり

しかもこれらのNASの、CP+2025記念セールとして、3月9日までの間お買い得になるそうです。

写真熱が高まっているうちに、保存先も確保しておきましょう。現代のNAS、便利そうですよ！

