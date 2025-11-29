金沢vs鹿児島 スタメン発表
[11.29 J3第38節](ゴースタ)
※15:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 21 山ノ井拓己
DF 3 畑尾大翔
DF 38 山本義道
DF 39 庄司朋乃也
MF 8 大山啓輔
MF 15 西谷優希
MF 17 加藤大樹
MF 24 西谷和希
MF 30 大谷駿斗
MF 41 嶋田慎太郎
FW 10 パトリック
控え
GK 1 白井裕人
DF 4 松本大輔
DF 16 毛利駿也
DF 25 小島雅也
MF 14 石原崇兆
MF 23 四宮悠成
FW 9 土信田悠生
FW 11 杉浦恭平
FW 49 大澤朋也
監督
辻田真輝
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 21 相馬丞
DF 29 岡崎慎
MF 6 渡邉英祐
MF 20 圓道将良
MF 27 山口卓己
MF 73 田中稔也
FW 9 アンジェロッティ
FW 92 ンドカ・チャールス
控え
GK 1 藤嶋栄介
DF 4 広瀬健太
MF 14 吉尾虹樹
MF 15 井堀二昭
MF 19 稲葉修土
MF 33 山崎倫
FW 10 武星弥
FW 13 近藤慶一
FW 18 河村慶人
監督
相馬直樹
