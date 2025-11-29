[11.29 J3第38節](ゴースタ)

※15:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 21 山ノ井拓己

DF 3 畑尾大翔

DF 38 山本義道

DF 39 庄司朋乃也

MF 8 大山啓輔

MF 15 西谷優希

MF 17 加藤大樹

MF 24 西谷和希

MF 30 大谷駿斗

MF 41 嶋田慎太郎

FW 10 パトリック

控え

GK 1 白井裕人

DF 4 松本大輔

DF 16 毛利駿也

DF 25 小島雅也

MF 14 石原崇兆

MF 23 四宮悠成

FW 9 土信田悠生

FW 11 杉浦恭平

FW 49 大澤朋也

監督

辻田真輝

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 16 山内康太

DF 3 杉井颯

DF 7 千布一輝

DF 21 相馬丞

DF 29 岡崎慎

MF 6 渡邉英祐

MF 20 圓道将良

MF 27 山口卓己

MF 73 田中稔也

FW 9 アンジェロッティ

FW 92 ンドカ・チャールス

控え

GK 1 藤嶋栄介

DF 4 広瀬健太

MF 14 吉尾虹樹

MF 15 井堀二昭

MF 19 稲葉修土

MF 33 山崎倫

FW 10 武星弥

FW 13 近藤慶一

FW 18 河村慶人

監督

相馬直樹