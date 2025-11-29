OH！バンデス30周年、サンド伊達「宗さんが仙台で帯番組ずっとやってるのがすごく安心感」
お笑いコンビ・サンドウィッチマンが、11月28日に放送された情報番組「OH！バンデス30周年大感謝祭 4時間公開生スペシャル」（ミヤギテレビ）に出演。「宗さんが仙台で帯番組をずっとやってらっしゃるのが、すごく安心感」と語った。
放送開始から今年で30周年を迎えた、さとう宗幸が司会を務める宮城の人気番組「OH！バンデス」の特番に、宮城出身のゆかりの人物として、お祝いメッセージを寄せたサンドウィッチマンの2人。伊達みきおは「すごいですね。95年からですもんね。記録ですよ、これは」と話し、2006年7月7日、仙台駅前からのお天気コーナー中継に登場したシーンが流れる。
そして「毎日、夕方つけると、宗さん（さとう宗幸）の元気な顔をされてるっていうのが、宮城県民としてはすごく安心するっていうか。宗さんが仙台で帯番組をずっとやってらっしゃるっていうのが、なんか僕らの中でもすごく安心感というか。仙台・宮城には宗さんがいるんだっていう、勝手ながらですけど、味方の大きい存在が宮城にあるっていうのはすごく嬉しいんですよ」と語る。
続けて「30周年ということで、すでに長寿番組ですけど、35年、40年とずっと長寿番組として、宮城のテレビ番組を背負って、がんばっていただきたい。本当に健康に気を付けていただいて。あとは我々が、あとは何とかしますから。いっぱいいますから、後輩たちもね」と語った。
また、富澤たけしは「長寿番組の秘訣を教えてください」とたずね、伊達も「そうですね。僕らも『サンドのぼんやり〜ぬTV』やってますけど、もう17年くらいやってるのかな、あれも。まだ全然敵わないですけども、ほんとに宗さん、ぜひサンドウィッチマン、これからもよろしくお願いします」と頭を下げた。
