¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

¥É¥é¥Þ¹Í»¡·ÏYouTuber¤Î¡Ö¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz¡×¤¬¡¢¡Ö¡ÚÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡ÛÂè£·ÏÃ¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ½µ´©¥¢¥Ý¥í¤Î¾¾°æ¡¦ÈÈ¿ÍÀâ¡ª ÉúÀþ²ó¼ý ·ëËöºÇ½ª²óÍ½ÁÛ ¤¤¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È ¥¤¥¤¥ï¥ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡Ù¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡¢¾¾°æ·ò¡Ê½©Ã«°êÊã¡Ë¤ÎÈÈ¿ÍÀâ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ë¹Í»¡¤·¤¿¡£

Æ°²è¤Ç¤Þ¤ºÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¾¾°æ¤ò±é¤¸¤ëÇÐÍ¥¡¦½©Ã«°êÊã»á¤Î¸ø¼°¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤ë¡£½©Ã«»á¤Ï¾¾°æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯°¦¤é¤·¤¤¤Û¤É¤Ë¥É¥¸¤Ç½ã¿è¡×¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤â¡¢¼«Á³¤ÈËË¤¬´Ë¤à¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê°¦¤µ¤ì¤ë¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀº°ìÇÕºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¿ÍÊªÁü¤ÏÈÈ¿Í¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¡£

¤µ¤é¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°²è¡Ö¤¤ー¤ï¤ëÀëÅÁÂâ¡×¤Ç¤Î¾¾°æ¤ÎÌò³ä¤âÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ç¾¾°æ¤Ï¥ì¥Ýー¥¿ーÌò¤È¤·¤Æ¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤Ë¡ÖÈÈ¿Í¤ÏÃ¯¤À¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹Í»¡¼Ô¤Î¥È¥±¥ë orz»á¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Ìò³ä¤Ï¡ÖÈÈ¿Í¤È¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤¤¤ë¿Í¤¬Ã´Åö¤·¤½¤¦¤Ê»Å»ö¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¡¢¥á¥¿Åª¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤ÎÄã¤µ¤ò¼¨º¶¤·¤¿¡£

°ìÊý¤Ç¡¢¾¾°æ¤¬±î¶¶±à»Ò¡Ê¿·ÌÚÍ¥»Ò¡Ë¤Î¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤Ê¤®ÅÝ¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¶¸µ¤¤Î¥·ー¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¤³¤ì¤é¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢±à»Ò¤Ø¤Î¶¯¤¤ÁÛ¤¤¤¬¸Î¤Î¹ÔÆ°¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤â¼¨¤µ¤ì¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢±©Î©ÂÀÊå¡Ê¿¹Í¥ºî¡Ë¤¬½±¤ï¤ì¤¿¸½¾ì¤«¤éÆ¨Áö¤·¤¿¹õ¤¤Éþ¤ÎÃË¤¬¾¾°æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦Àâ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¿ÈÄ¹¤ÎÈæ³Ó¤«¤éÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£Ë­Àî¸­¸ã¡Ê°ðÍÕÍ§¡Ë¤Î¿ÈÄ¹¤¬174cm¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¹õ¤¤Éþ¤ÎÃË¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¿ÈÄ¹¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¾¾°æÌò¤Î½©Ã«»á¤Î¿ÈÄ¹¤Ï183cm¤Ç¤¢¤ê¡¢10cm¶á¤¤º¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÌ¿Í¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£

¤³¤ì¤é¤Î¹Í»¡¤«¤é¡¢¥È¥±¥ë orz»á¤Ï¡Ö¾¾°æ¤¬¿¿ÈÈ¿Í¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À­¤ÏÄã¤¤¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±à»Ò¤Ø¤Î½ã¿è¤Êµ¤»ý¤Á¤òÃ¯¤«¤ËÍøÍÑ¤µ¤ì¡¢¡Ö¤É¤Î¤³¤ËÈà»á¤¬¤Ç¤­¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÀú¤é¤ì¤Æ¡¢°Õ¿Þ¤»¤º»ö·ï¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤Ï»Ä¤ë¤È¤·¤¿¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

¹Í»¡¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡§¾¾°æ¤ÏÈÈ¿Í¤Ê¤Î¤«¡©
01:47

º¬µò?¡§ÇÐÍ¥¥³¥á¥ó¥È¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯¾¾°æ¤Î¿ÍÊªÁü
03:07

º¬µò?¡§¸ø¼°ÀëÅÁÆ°²è¤Ç¤ÎÌò³ä¤È¤¤¤¦¥á¥¿¹Í»¡
05:20

»ëÄ°¼Ô¥³¥á¥ó¥È¤«¤é¸«¤ë¾¾°æ¤Î²ø¤·¤¤¹ÔÆ°
06:36

Æ¨¤²¤¿¹õ¤¤ÃË¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡©¿ÈÄ¹¤«¤é¿äÍý¤¹¤ë

´ØÏ¢µ­»ö

º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡ÙºÇÂç¤ÎÆæ¡£¡Ö¥É¤Î»Ò¡×¤ÎÀµÂÎ¤ÏSMAP¤Î¡È¤¢¤Î¶Ê¡É¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©

º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡ÙºÇÂç¤ÎÆæ¡£¡Ö¥É¤Î»Ò¡×¤ÎÀµÂÎ¤ÏSMAP¤Î¡È¤¢¤Î¶Ê¡É¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡©

 ¡Ú¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ûº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤Âè6ÏÃ¤Î½ÅÍ×ÉúÀþ¡¢¥é¥¹¥Ü¥¹¤Ï¡Ö»Ô¾¾Çî»Î¡×¤À¤Ã¤¿¡©

¡Ú¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñー¡Ûº£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤Âè6ÏÃ¤Î½ÅÍ×ÉúÀþ¡¢¥é¥¹¥Ü¥¹¤Ï¡Ö»Ô¾¾Çî»Î¡×¤À¤Ã¤¿¡©

 º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡Ù¥­¥ó¥°¤ÎºÊ¤¬Éâ¤«¤Ù¤ë¡È²ø¤·¤¤É½¾ð¡É¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡©É×¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤ÈÆæ¤ÎÌ©¹ð¼Ô¤ÎÂ¸ºß

º£¤µ¤éÊ¹¤±¤Ê¤¤¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡Ù¥­¥ó¥°¤ÎºÊ¤¬Éâ¤«¤Ù¤ë¡È²ø¤·¤¤É½¾ð¡É¤Î¿¿Áê¤È¤Ï¡©É×¤ÎÉÔ²Ä²ò¤Ê¹ÔÆ°¤ÈÆæ¤ÎÌ©¹ð¼Ô¤ÎÂ¸ºß
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz_icon

¥É¥é¥Þ¹Í»¡ ¥È¥±¥ë orz

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 11.20Ëü¿Í 585 ËÜ¤ÎÆ°²è
ÁÛÁü¡¦ÁÏÂ¤·Ï¥É¥é¥Þ¹Í»¡¤ò¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·î9¥É¥é¥Þ¤äNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡¢Ä«¥É¥é¡¢TBSÆüÍË·à¾ì¥É¥é¥Þ¤ÎÊüÁ÷Ä¾¸å¤ËÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¥É¥é¥ÞÀìÌç²È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¤¤Á»ëÄ°¼Ô¤ÎÌÜÀþ¤Ç¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´Ö°ã¤¤¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡ÊÀµ²ò¤Ïµá¤á¤Æ¤Þ¤»¤ó¡Ë¥É¥é¥Þ¤Î´¶ÁÛ¤ä¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤é¤¹¤¸¾Ò²ð¤â¡£
youtube.com/channel/UC6wjsDPE1I2QsDuh1atHYfA YouTube