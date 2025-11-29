Appleは独自設計のAppleシリコンの製造をIntelに委託する可能性
AppleはMacに搭載されているCPUをIntel製のものから独自設計のAppleシリコンに切り替えました。Macに搭載されているAppleシリコンであるMシリーズチップの製造はTSMCが独占的に担っているのですが、Intelも製造パートナーとなる可能性をアナリストのミンチー・クオ氏が指摘しています。
Apple might turn to Intel for its upcoming M-series chips, per report - 9to5Mac
Apple関連のリーク情報でおなじみのクオ氏が、「Intelが2027年にもローエンドのMシリーズチップの製造を開始する可能性がある」と指摘しました。
Intel expected to begin shipping Apple’s lowest-end M processor as early as 2027
There have long been market rumors that Intel could become an advanced-node foundry supplier to Apple, but visibility around this had remained low. My latest industry surveys, however, indicate that…— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 28, 2025
長年にわたって、「IntelがAppleの先進ノードファウンドリサプライヤーになる可能性がある」というウワサが存在してきたのですが、クオ氏が独自に実施した業界調査で、IntelがAppleの先進ノードサプライヤーになる可能性が高まっていることが明らかになりました。
クオ氏によると、Appleは以前にIntelと秘密保持契約(NDA)を結び、先進ノード「18AP」のPDKバージョン0.9.1GAを取得しました。主要なシミュレーションおよび研究プロジェクトは期待通りに進んでおり、AppleはIntelが2026年第1四半期に18APの「PDKバージョン1.0/1.1」をリリースするのを待っている状況とのことです。Appleは、Intelの先進ノードを利用して早ければ2027年第2四半期にもローエンドMシリーズチップの出荷を開始することを計画しています。ただし、実際のタイムラインは18APの「PDKバージョン1.0/1.1」受領後の開発進捗に依存するとのことです。
AppleのローエンドMシリーズチップは、主にMacBook AirおよびiPad Proで使用されており、2025年の合計出荷台数は約2000万台です。ただし、2026年のMacBook Airの出荷台数は、iPhoneクラスのプロセッサを使用したより手頃な価格の新モデルの影響を受ける可能性があると予想されているため、2026年および2027年のローエンドMシリーズチップの出荷台数予測は1500万〜2000万台です。
クオ氏は「絶対的な数字で見るとローエンドMシリーズチップの注文量は比較的少なく、数年間にわたってTSMCの優位性に実質的な影響を与えることはないでしょう」と指摘。ただし、Appleにとってはトランプ政権が強く推進する「Made in USA」政策への強い支持を示すだけでなく、半導体の製造をTSMCだけに依存している現状を改善するという面で見ても、優れた取引であるとも指摘しました。
一方、IntelにとってAppleの先進ノード注文を獲得することの意義は、このビジネスから直接得られる収益以上のものがあるとクオ氏は指摘。Intelはファウンドリビジネスで今後数年間、TSMCと直接競合することは依然として難しい状況ですが、IntelがAppleのパートナーとなればIntelのファウンドリ事業の最悪期がまもなく終わる可能性を示唆しています。
「将来的には、14Aノード以降がAppleや他の最重要顧客から注文をさらに獲得し、Intelの長期見通しをよりポジティブなものに変える可能性があります」とクオ氏は指摘しました。
なお、9to5Macはクオ氏の言及する「ローエンドMシリーズチップ」は、M5シリーズの場合、最もスペックの低いM5が該当すると指摘。2027年にリリースされるのはM7シリーズであると見込まれていることから、Intelが委託製造を担当するのはM7チップになるものと思われます。