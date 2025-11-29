Image: Amazon

10年くらいお世話になってるかも。

お気に入りのスニーカー、ちゃんとお手入れしていますか？ え、スニーカーのお手入れなんてどうすればいいかわからないって？

Photo: ヤマダユウス型

簡単です。ジェイソンマークの「エッセンシャルキット」を買って、ゴシゴシすればOK！

【ジェイソンマーク】 JASON MARKK ESSENTIAL KIT スニーカー クリーナー 2,524円 Amazonで見る PR PR

Image: Amazon

これはスニーカーの汚れをキレイにする定番のクリーナーで、水で薄めた洗浄液をブラシに付けて磨くだけ。セレクト系のスニーカーショップにもよく置いてますね。

そもそもスニーカーは水洗いができないものも多く、できたとしても接着剤にダメージが入ってしまうことも。自分の手でブラッシングしてあげるのが、一番確実に綺麗にできるんですよ。

Image: Amazon

スニーカーを大事に履きたいのなら、セールで15％オフのうちに買っちゃいましょう。スエードやヌバックのお手入れにはデリケートなこっちのキットがオススメ。

Source: Amazon