スニーカーをきれいにするなら。おすすめのクリーナーはコレ
10年くらいお世話になってるかも。
お気に入りのスニーカー、ちゃんとお手入れしていますか？ え、スニーカーのお手入れなんてどうすればいいかわからないって？
簡単です。ジェイソンマークの「エッセンシャルキット」を買って、ゴシゴシすればOK！
【ジェイソンマーク】 JASON MARKK ESSENTIAL KIT スニーカー クリーナー
2,524円
Amazonで見るPR
これはスニーカーの汚れをキレイにする定番のクリーナーで、水で薄めた洗浄液をブラシに付けて磨くだけ。セレクト系のスニーカーショップにもよく置いてますね。
そもそもスニーカーは水洗いができないものも多く、できたとしても接着剤にダメージが入ってしまうことも。自分の手でブラッシングしてあげるのが、一番確実に綺麗にできるんですよ。
スニーカーを大事に履きたいのなら、セールで15％オフのうちに買っちゃいましょう。スエードやヌバックのお手入れにはデリケートなこっちのキットがオススメ。
Source: Amazon