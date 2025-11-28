チューナーレスは別腹！ 43インチ 4Kが2万5800円、安すぎて僕も買った
チューナーレスは別腹！ですからね。
最近テレビ離れが…いや、どちらかというとテレビ番組離れが進んでいるという声も聞こえてきます。
我が家でも、リビングテレビがぶっ壊れてしばらくテレビ無い生活していたのですが、やっぱそれなりの画面が無いとPrimeビデオやNetflix見るにも、ゲームするにも物足りないんですよね…。
でも、テレビ放送は正直見ないしなぁ…。
とモヤっていたところ、以前のAmazonセールで、チューナーレステレビをお迎えしました。
今はブラックフライデーで16％OFFの2万5800円。僕が買った時より4,000円も安いの…悔しい！
とにかく安くていい。でも、ポイントはしっかり抑えた構成
僕が重視したのが、安さと欲しい仕様のバランス感。
日常的にずーーっとテレビの前に張り付いているわけではないので、コスパ is 正義。とは言えど、自分なりに納得できるテレビ体験を求めていました。
ではコイツの特徴を言いますと…
・設置しやすい43インチサイズ
・パネルは4K、なおかつ視野角の広いIPS液晶
・Google TV内蔵でFireTV不要で動画サービスやYouTube見られる
・HDMI 2.0対応（気になりすぎてメーカーに聞きました）
って感じ。どうです？コスパ良くない？
この値段で4KかつIPSは破格ですし、FireTV Stickも別途用意しなくてOK。と、映像を快適に楽しめるポイントはしっかりと抑えています。
唯一残念ポイントはHDMIですかね。理想を言えば2.1がほしかった。まぁ、約2.5万のチューナーレスにそれを求めるのも酷な話ですが…。
と、欠点もあれど、個人的にかなり満足しています。
デカいテレビを囲んで、映画鑑賞。桃鉄大会。『マリカー』大会。HDMIの仕様上、Switch 2の映像は最高クオリテイではありませんけど、みんなでワイワイ集まれる環境を作れました。
ほんと買ってよかった。
