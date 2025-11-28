タクシーで移動中、コンビニに行きたくなったことがある人は多いと思います。その場合、担当の運転手に快く応じてもらえるのでしょうか。タクシー乗車後、コンビニに寄りたくなったときの対処法について、タクシー会社の宝自動車交通（東京都武蔵野市）が、公式TikTokアカウントで紹介しています。

【豆知識】タクシー乗車後、コンビニに寄ってもらうのはOKorNG？ これが運転手の“答え”です！

公式TikTokアカウントで公開中の動画では、客に扮（ふん）した人が「どこかでコンビニに立ち寄ってもらうことってできますか？」と運転手に質問。

すると運転手は「もちろんもちろん！」と応じた上で「お待ちしている間に料金が発生してしまいますが、それもご了承いただければお待ちすることは問題なく大丈夫です」と答えました。

さらに運転手は、どのコンビニに行きたいのかも確認。その理由について「セブンじゃなきゃ売っていない商品とかあったりするので」と説明しています。

もしタクシーに乗った後にコンビニに行きたくなったら、気軽に運転手にお願いしてみてはいかがでしょうか。