水田信二、コンビ組もうとした後輩芸人と破談になっていた　「また劇場で漫才をやりたい」思いも吐露

11月27日（木）の見取り図の冠バラエティ『見取り図じゃん』では、新企画「占い師を使って初出しエピソード引き出し王」が放送された。

ニセの占い師に乗せられる形で、水田信二は漫才への思いを告白。さらに、コンビを組みたいと思った後輩の存在も明かし…。

【映像】「劇場で漫才をやりたい」水田信二が初めて明かした思い

占い師に何かを言い当てられると、人は心を開いてつい自分からさまざまなことを話してしまうもの。今回はニセの占い番組でナダル（コロコロチキチキペッパーズ）と水田信二を呼び出し、“占いの手口”を使って、ほかでは聞けない“初出し”エピソードを聞き出せるか挑戦した。

リリー（見取り図）、東ブクロ＆森田哲矢（さらば青春の光）、山添寛（相席スタート）が、ニセの占い師を裏で操作する。

ネットをフル活用して調べた情報で2人のことを言い当て、徐々に警戒が薄れてきたところで、見取り図らが「水田の仕事上の不安や漫才への思いを聞きたい」とニセ占い師に指示。

占い師が「またコンビで活動されたいとかってあったりするんですか？」と聞くと、水田は「それはあります」と相方を探していることを明かした。

さらに「前のコンビと同じような活動をする感じ？」と問われると、「劇場で漫才をやりたいですね」と正直な思いを口にする。これには裏で森田らも「そうなんや」と少し驚いた様子だった。

占い師を信用し始めたのか、水田の方から「どんな人がいいとか、先輩か年下かとか見えたりするんですか？」と質問すると、占い師は「水田さんよりキャリアが短い方で探されてたとか？」と、後輩で検討しているのではないかと指摘。

すると水田は、「あの人いいなと思ったことがあるのは後輩」と告白。同じ事務所内の芸人で探していたことも明かしたうえで、「1人とは結局話がなくなったんですよ。やっぱやめとこうって」と、意中の後輩芸人と破談になっていたことも自分から打ち明けた。