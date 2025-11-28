“平成み”を感じる♡300円とは思えない激かわキーホルダー
商品情報
商品名：ビーズキーホルダー（ケアベア、B）
価格：￥330（税込）
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480882093
可愛すぎるデザインに一目惚れ♡ダイソーのケアベアキーホルダー
最近、ダイソーにケアベアグッズがたくさん登場して話題になっていますよね！さまざまなアイテムが揃う中、気になるアイテムを発見したのでご紹介します。
それが、こちらの『ビーズキーホルダー（ケアベア、B）』という商品です。雑貨屋さんなどで販売されていてもおかしくない、可愛いデザインに惹かれて購入してみました！
価格は330円（税込）と、意外にもお手頃！ケアベアのキーホルダーは1,000円前後するものが多い印象なので、かなりお得に感じました。
ニッコリ笑顔の流れ星のマークのお腹が特徴の「ウィッシュベア」のとっても可愛いチャームが付いています♡
願い事を叶えるお手伝いをしてくれるという、素敵なストーリーを持つウィッシュベア。
一緒にお出かけすれば、きっとハッピーな気持ちにさせてくれそうです！
ケアベアとつながりが深い「雲」の、立体的なモチーフもポイント。
ぷっくりとしたシルエットで存在感があり、キーホルダー全体が寂しく見えません◎
クリア素材のハートチャームや、小ぶりなビーズもポイント。
特にこのハート型ビーズは中心部分が塗装されていて、こだわりを感じます！
金具もしっかりとしていて抜かりのない作りに驚き！
金具はしっかりとした作りなので、ポーチやバッグなどに安心してつけられます。また装着もしやすいです。
金具の色がブルーなのも統一感があり、チープさを感じさせません。
Y2K好きな方にはたまらない、携帯ストラップのようなデザインになっているのも可愛いです♡
ワンポイントとして映えるので、見える場所に装着して楽しむのがおすすめです！
今回は、ダイソーの『ビーズキーホルダー（ケアベア、B）』をご紹介しました。
筆者も学生時代にハマったケアベアの可愛いアイテムが、まさかダイソーで買えるとは思いませんでした！300円とは思えないクオリティにも感動しました。
気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。