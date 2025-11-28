“平成み”を感じる♡300円とは思えない激かわキーホルダー

最近ダイソーにケアベアグッズが登場して話題になっていますよね。またしても、可愛すぎるケアベアのキーホルダーを発見しました！学生時代に平成を謳歌した大人世代にはたまらないデザインに一目惚れ♡細かい部分までしっかりと作られていて、こだわりを感じます。これが300円だなんて…正直、買って損なしです！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：ビーズキーホルダー（ケアベア、B）

価格：￥330（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480882093

可愛すぎるデザインに一目惚れ♡ダイソーのケアベアキーホルダー

最近、ダイソーにケアベアグッズがたくさん登場して話題になっていますよね！さまざまなアイテムが揃う中、気になるアイテムを発見したのでご紹介します。

それが、こちらの『ビーズキーホルダー（ケアベア、B）』という商品です。雑貨屋さんなどで販売されていてもおかしくない、可愛いデザインに惹かれて購入してみました！

価格は330円（税込）と、意外にもお手頃！ケアベアのキーホルダーは1,000円前後するものが多い印象なので、かなりお得に感じました。

ニッコリ笑顔の流れ星のマークのお腹が特徴の「ウィッシュベア」のとっても可愛いチャームが付いています♡

願い事を叶えるお手伝いをしてくれるという、素敵なストーリーを持つウィッシュベア。

一緒にお出かけすれば、きっとハッピーな気持ちにさせてくれそうです！

ケアベアとつながりが深い「雲」の、立体的なモチーフもポイント。

ぷっくりとしたシルエットで存在感があり、キーホルダー全体が寂しく見えません◎

クリア素材のハートチャームや、小ぶりなビーズもポイント。

特にこのハート型ビーズは中心部分が塗装されていて、こだわりを感じます！

金具もしっかりとしていて抜かりのない作りに驚き！

金具はしっかりとした作りなので、ポーチやバッグなどに安心してつけられます。また装着もしやすいです。

金具の色がブルーなのも統一感があり、チープさを感じさせません。

Y2K好きな方にはたまらない、携帯ストラップのようなデザインになっているのも可愛いです♡

ワンポイントとして映えるので、見える場所に装着して楽しむのがおすすめです！

今回は、ダイソーの『ビーズキーホルダー（ケアベア、B）』をご紹介しました。

筆者も学生時代にハマったケアベアの可愛いアイテムが、まさかダイソーで買えるとは思いませんでした！300円とは思えないクオリティにも感動しました。

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。