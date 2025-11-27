ダスキン（大阪府吹田市）が運営するミスタードーナツが、福袋「ミスド福袋2026」全2種類を12月26日に発売。12月10日から予約受付を開始します。

【画像】「グッズが全部かわいい！」 これが、福袋の“中身”です！

今回の福袋は、ミスタードーナツのキャラクター「ポン・デ・ライオンと仲間たち」がデザインされたグッズが入った「ミスド福袋3,800円」と、2016年に死去したイラストレーターの原田治さんのイラストを使用したグッズがセットになった「ミスド福袋6,500円」というラインアップ。

「ミスド福袋3,800円」は、ドーナツをデコレーションできる「デコレーションキット」、ポン・デ・ライオンの刺繍が入った「ポン・デ・ライオンミニトート」、ポン・デ・ライオンや人気のドーナツがデザインされた「ハンドタオル2枚セット」、「ドーナツ引換カード（20個分）」がセット。価格は3800円（以下、税込み）。

一方の「ミスド福袋6,500円」は、オリジナルワッペンがついた「ポン・デ・リング型ぬいぐるみ」、A4サイズが入る「原田治トートバッグ」と「原田治ハンドタオル」、4種類の表紙を差し替えて使えるスケジュール帳「スケジュールン」、ミスドのオリジナルブレンドコーヒーが3種類セットになった「ドーナツに合うドリップコーヒーセット」、「ドーナツ引換カード（35個分）」がセット。価格は6500円。

「ドーナツ引換カード」は、ミスタードーナツの公式アプリに連携が可能で、209円以下のドーナツと引き換えができます。これまで、「ドーナツ引換カード」はミスドネットオーダーで利用できませんでしたが、今年から利用が可能にも。有効期限は2026年5月31日午後11時59分まで。

予約受付は、ミスドネットオーダーおよび店頭にて実施。数量限定のため、なくなり次第終了です。