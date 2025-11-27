Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日（月）0時から12月1日（月）23時59分まで｢Amazonブラックフライデー｣を開催中。

セール期間中は、合計10,000円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、新型 M4 チップで高速 。日常もクリエイティブも軽快に対応できる、MacBook Airの2025年最新版（13インチ／M4チップ／16GBユニファイドメモリ／256GB）がお得に登場しています。

Apple 2025 MacBook Air (13インチ, 10コアCPUと8コアGPUを搭載したApple M4チップ, 16GB ユニファイドメモリ, 256GB) - スカイブルー 139,800円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

M4チップの爆速パフォーマンスと13.6インチLiquid Retinaの高精細表示が魅力！ 最新MBAが15％オフで過去最安値！

M4チップを搭載したMacBook Airの2025年最新版（13インチ／M4チップ／16GBユニファイドメモリ／256GB）が15％オフでAmazon過去最安値に！

複数アプリの同時操作、ビデオ編集、グラフィックスを活用したゲームプレイまで、すべてをスムーズにこなせる高スペックを実現。同社が開発したAIサービス「Apple Intelligence」のために設計されており、文章作成・表現・タスク処理を支援してくれます。

ディスプレイは13.6インチ Liquid Retina。10億色対応で写真や映像の色再現性が高く、文字もシャープに表示。12MPセンターフレームカメラ、3マイク、空間オーディオ対応4スピーカーにより、オンライン会議や動画視聴の品質も強化されています。

最大18時間バッテリーと約1.24kgの軽さ、Thunderbolt 4×2で拡張性も充実！

最大18時間駆動の大容量バッテリーを搭載、パフォーマンスを損なわず長時間作業可能。本体重量は約1.24kgと軽量＆薄型のため、カフェでの作業や移動時の使用にもぴったり。

インターフェースはThunderbolt 4を2ポート、MagSafe充電、ヘッドフォンジャックを搭載。Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3も利用でき、最大2台の外部ディスプレイにも接続可能。自宅・職場・外出先、どの環境でも柔軟にワークスペースを構築できます。

なお、上記の表示価格は2025年11月27日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

