1等と前後賞計10億円が当たる「年末ジャンボ宝くじ」。全国で販売が始まっています。27日は、宝くじ幸運アンバサダーが県庁を訪れ宝くじをPR。塩田知事も夢を買い求めました。



県庁を訪れたのは県出身で宝くじ幸運アンバサダーを務める柏木行雲さん。塩田知事に宝くじをPRしました。



今回は、1等7億円が23本、1等前後賞の1億5000万円が46本で、前後賞を合わせると総額10億円が当たります。塩田知事も40枚、購入しました。





（塩田知事）「少しでも当たると良い。（使い道は）当たってから考える」（宝くじ幸運アンバサダー・柏木行雲さん）「家族や友人、大切な方々ともし10億円当たったら何をする？と話をしてわくわくを感じていただければ」（仁田尾美菜アナウンサー）「年末ジャンボ宝くじの販売が始まった。みなさん当選を願って買い求めている」県庁には臨時の売り場が設けられ柏木さんが休憩中の職員などに販売しました。（購入した人）「年末にこれを見るのが毎年の風物詩になっているので今年も楽しみ」（購入した人）「当たったことは実際ない。必ず当たるようなものしか（当たったことは）ないが、毎回期待して買ってしまう」年末ジャンボ宝くじは12月23日まで販売されます。