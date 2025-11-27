Stray Kids（ストレイキッズ）のHAN（ハン）が自身のInstagramを更新。夜の漢江沿いをレザージャケット姿で散歩する様子を公開した。

【写真】スキズ・ハン、レザージャケットで“彼氏すぎる”夜の漢江散歩ショット【動画】キレキレダンス＆キュートなポーズも！新曲「Do it」ショート動画（5本）

■夜の漢江沿いで“弾ける笑顔” Stray Kidsハンのリラックスショット

本投稿は、韓国語で「散歩」とキャプションが添えられ、複数枚のプライベートショットを公開。写真は、ビーニー帽にメガネをかけ、レザージャケットから靴、バッグまでオールブラックで統一したクールな装いのハンが登場。シルバーのネックレスやウォレットチェーンがアクセントになり、スタイリッシュな雰囲気を際立たせている。手に持ったバッグを軽く揺らす1枚目をはじめ、まるでタクシーを呼び止めるように手を上げる姿や、夜景を背景に歩く横顔など、散歩しながらの自然なショットが並ぶ。

特にファンの注目を集めたのは、手すりに寄りかかる3枚目と8枚目の写真。撮影者と何か楽しい話をしているのだろうか、思わずこちらまで笑顔になるようなハンの無邪気な笑顔が弾ける。続いて、メガネに手を添えて口を尖らせたおどけた表情も。

12枚目以降では、黒の壁の前で、バッグを横に置いてしゃがみながら頬杖をついたり両手を頬に添えたりとポーズ。夜の静けさを思わせるアンニュイな表情を見せ、散歩中のギャップある魅力を披露した。

SNSでは「その笑顔はズルい」「笑顔がメロすぎ」「雰囲気がバンチャンっぽい」「カッコ良すぎてスマホ投げ出した」「ジソンくん彼氏すぎる」「写真の撮り方かっこいい！誰が撮ってくれたの？」「かわいいかっこいいを一気に摂取ありがたい」など絶賛のコメントが寄せられている。

■スキズ、新曲「Do it」クール＆キュートなユニットダンス動画が続々公開

なお、Stray Kidsの公式SNSでは、新曲「Do it」のダンス動画が次々に公開。白と黒の衣装を纏ったメンバーふたりずつがキレよく踊るユニットダンスや、鮮やかなピンクの衣装でそれぞれがお茶目にポーズを決める姿など、ファンに多彩な魅力を届けている。