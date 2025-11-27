【figma ソフィア・F・シャーリング 水着ver.】 受注期間：11月27日～2026年2月11日 2026年9月 発売予定 価格：9,900円

マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma ソフィア・F・シャーリング 水着ver.」を2026年9月に発売する。受注期間は2026年2月11日まで。価格は9,900円。

本製品は、イラストレーター・高峰ナダレ氏のオリジナル作品「バニースーツプランニング」より、セクシーな水着姿の「ソフィア・F・シャーリング」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「figma」で商品化したもの。

表情パーツは「微笑み顔」「ウィンク顔」「照れ顔」の3種類が用意され、オプションパーツは「ハンドガン」「ボトル」「パレオ」「帽子」「素足」などが付属する。

ハンドガンの銃口やボトルの突起径はシリーズ統一規格のため、「figma BSP」シリーズ過去商品の武器類と組み換えて遊ぶことができるほか、さまざまなシチュエーションやポージングを可能にする可動支柱付きfigma専用台座が同梱する。

また「グッドスマイルカンパニー公式ショップ」で購入すると、特典として「ドヤ顔」交換パーツが付属する。

「figma ソフィア・F・シャーリング 水着ver.」

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「ドヤ顔」

仕様：塗装済み可動フィギュア スケール：ノンスケール サイズ：全高 約150mm

(C)高峰ナダレ

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。