毎日のヘルスチェックに体組成計は欠かせません。

タニタのBC-772は、通常の体重や体脂肪率、筋肉量などのチェックのほか、体重を支えるだけの脚の筋肉量があるかを「脚点」として点数化する機能を搭載しています。

体重計で「脚点」を測ろう

コロナ禍以降、テレワークも取り入れられるようになり、以前ほど歩かなくなったという人が増えているのではないでしょうか。歩かなくなると脚力は途端に衰えますし、加齢でも脚は弱ってきます。なんでもないところで転んだりするようになったら要注意。

このモデルでは、「脚点」を50〜150 ポイントで表示し、点数に応じて「良い」「やや低い」「低い」の3段階で判定してくれます。毎日チェックして脚力維持に役立てましょう。

体重が急激に変化した場合にお知らせする「体重急激増減お知らせ機能」や、測定の継続状況に合わせて表示画面が変化する「マイサポ」で毎日の測定継続をサポート。継続は力なりです。

Amazonブラックフライデーでは、17%OFFの4,980円。5,000円を切ったこの機会にぜひ導入を。

