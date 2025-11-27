PS Plus、12月国内向けフリープレイはメカカスタム脱出シューター「SYNDUALITY」など！11月分は12月1日まで
【PS Plus：12月の国内向けフリープレイ】 提供期間：2025年12月2日～2026年1月5日
ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PS Plus エクストラ・プレミアム・エッセンシャルの加入者向けに2025年12月2日から提供するフリープレイの国内向けタイトルを公開した。期間は2026年1月5日まで。
今回展開されるのは、レゴになった「Horizon」シリーズ「LEGO ホライゾン アドベンチャー」や、メカやパートナーを自由にカスタムして戦うPvPvEシューター「SYNDUALITY Echo of Ada」など。
なお、11月分のフリープレイタイトルは12月1日に提供終了となる。
PS Plus：12月の国内向けフリープレイ「LEGO ホライゾン アドベンチャー」（PS5） 「SYNDUALITY Echo of Ada」（PS5） 「ネオン・ホワイト」（PS5/PS4）
「LEGO ホライゾン アドベンチャー」（PS5）
「SYNDUALITY Echo of Ada」（PS5）
「ネオン・ホワイト」（PS5/PS4）
(C)2025 Sony Interactive Entertainment Inc. All Rights Reserved.