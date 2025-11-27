ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、PS Plus エクストラ・プレミアム・エッセンシャルの加入者向けに2025年12月2日から提供するフリープレイの国内向けタイトルを公開した。期間は2026年1月5日まで。

今回展開されるのは、レゴになった「Horizon」シリーズ「LEGO ホライゾン アドベンチャー」や、メカやパートナーを自由にカスタムして戦うPvPvEシューター「SYNDUALITY Echo of Ada」など。

なお、11月分のフリープレイタイトルは12月1日に提供終了となる。

PS Plus：12月の国内向けフリープレイ

「LEGO ホライゾン アドベンチャー」（PS5） 「SYNDUALITY Echo of Ada」（PS5） 「ネオン・ホワイト」（PS5/PS4）

