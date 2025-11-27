JO1、“ほっともっと”のお肉を食べて「柔らかい！」新CMビハインドムービー先行公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

JO1が登場する“ほっともっと”の新TVCM『ほっともっと×JO1アンガスビーフステーキ重』篇が、12月3日より全国で順次放映開始となる。これに先立ち、ビハインドムービーがほっともっと公式YouTubeにて公開された。

■CM撮影時のエピソード

今回は贅沢感のある“アンガスビーフステーキ重”のCMということで、高級レストランさながらの洗練された雰囲気のなか、 “シェフ”と“ウェイター”に扮したメンバーが登場。タイミングを合わせて調理するシーンが多く、撮影前にメンバー同士で仲良く練習する姿が印象的だった。

実際に食べた感想を聞くと、「柔らかい！」「この（スパイシーバーベキューソースの）ピリ辛はちょうどいい！」とメンバーはお肉やソースを絶賛。「お肉の旨味もしっかりあるんですけど、ソースが掛け算して…まるでJO1とほっともっとのように」とのコメントに現場は盛り上がった。また、どんなときに食べたいかと聞かれた際は、「頑張ったご褒美に」「これから頑張りたいときにも」と笑顔で答えていた。

息を合わせて同時に盛り付けを行うなど、JO1のチームワークが感じられるCM。ビハインドムービーは全部で2本、11月27日より順次公開となる。メンバーの魅力がたっぷり詰まったCMの舞台裏を、ぜひチェックしよう。

