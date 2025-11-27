Photo : Kazumi Oda

iPhone 17 Proの「コズミックオレンジ」、あれ本当にいい色ですよね。光の当たり方で印象が変わるメタリックな質感で、暗い場所では少しだけ深い銅色に寄り、昼間の光を浴びると一気に華やぐ。毎日使うたびに、“角度で表情が変わるiPhone”の面白さを改めて感じます。

Photo : Kazumi Oda

そんなコズミックオレンジと、驚くほど相性がよかったのが、Beatsの「Beats iPhone 17 Pro Rugged Case with MagSafe and Camera Control」。今回選んだカラーは「シエラオレンジ」。

このネーミングはもしかして…

この“シエラ”というネーミング、もしかしたら Apple/Beats がときどき採用する自然地形系のカラー名（シエラブルー、ロッキー、アルパイン…など）の流れにあるのかもしれません。公式に“山脈の夕焼けです”とは言っていないのですが、どこか自然の色名っぽいニュアンスがあって、妙にしっくりくる。夕暮れの山並みが一瞬だけオレンジに染まる、あの柔らかいトーンを連想します。

Beats by Dr. Dre、流石っす！

ケースの作りもBeatsらしくしっかりしていて、装着すると隙間なくぴたっとハマります。ケースボタンの押し心地は純正さながらで、必要以上に硬くも柔らかくもない“ちょうどいい”感触。Apple直系ブランドらしい精度です。

Photo : Kazumi Oda

MagSafeのホールド力も強めで、スタンドに固定しても落ちる気配なし。背面には衝撃吸収素材が敷かれ、側面はマットで滑りにくい仕上げ。

Photo : Kazumi Oda

手に持ったときの安心感があって、操作性も良い。ケースをつけると“ちょっと厚ぼったくなる”ことがありますが、これはむしろ輪郭が締まるタイプ。iPhoneがほんの少し“Beatsモデル化”したような雰囲気になります。

価格は1万2800円。ケースとしては決して安くはないものの、色の相性、つくりの良さ、MagSafeの安定感まで含めると納得できる仕上がり。机に置いているだけでも「あれ、Beatsのやつ？」と気づかれる存在感があります。

iPhoneのオレンジをもう一段いい感じにしてくれる、そんなケースです。

Beats iPhone 17 Pro Rugged Case with MagSafe and Camera Control - シエラオレンジ 12,800円 Amazonで見る PR PR

Source : Apple