味の素が展開するロングセラーブランド「味の素KK コンソメ」から、ディズニーキャラクター「くまのプーさん」デザインパッケージが数量限定で登場！

”100エーカーの森”の仲間たちとの心温まるワンシーンなどを切り取った、全16パッケージがラインナップされます☆

味の素KK コンソメ ディズニー「くまのプーさん」パッケージ

価格 ：オープン価格

販売期間：2025年11⽉27⽇(木)〜 ※なくなり次第終了

販売数量：約70万個

販売地域：全国

味の素が「味の素KK コンソメ」初となる「くまのプーさん」デザインパッケージを、顆粒タイプと固形タイプ合わせて約70万個の数量限定で販売。

「味の素KK コンソメ」は1962年に発売し、2025年で発売64年目を迎えます。

長きにわたり、スープや煮込み料理、炒め物など、家族や仲間と囲む“温かい時間”に欠かせない定番調味料として、多くの方々から愛され続けています。

今回、温かいメニューが増える冬にあわせて、幅広い世代から高い人気を誇るディズニーキャラクター「くまのプーさん」のデザインをあしらった限定パッケージが登場。

パッケージのデザインには、家族や友人とともに、温かい料理で大切な時間を彩り、心をつなぐおいしさをお楽しんでほしいという想いが込められています☆

「味の素 KK コンソメ」顆粒60ｇ瓶 ディズニーPKG

じっくり煮込んだお肉と香味野菜のコクがギュッと詰まった顆粒タイプ。

ちらりと舌をのぞかせる「くまのプーさん」のお顔アップや

ハニーポットのそばでころりと丸まる姿

親友の「ピグレット」とぎゅっと抱きしめ合うシーンや

ギフトを手ににっこり笑う「くまのプーさん」が描かれています。

「味の素 KK コンソメ」固形21個入箱 ディズニーPKG デザイン

親子や仲間との楽しい食をテーマに、「くまのプーさん」と仲間たちが収穫から楽しい食卓を囲んでいるイメージでストーリー立てにした4デザインが展開される固形タイプ。

「ティガー」と見つめ合うワンショットのほか

「ラビット」や「ピグレット」と共にお野菜を囲む場面

大きな鍋を抱えた「カンガ」と「ルー」親子も登場する心温まるシーンや

「ピグレット」と共に温かいスープを味わう姿が楽しめます。

「味の素 KK コンソメ」固形30個入パウチ ディズニーPKG デザイン

保存に便利なジッパーが付いたパウチタイプにも「くまのプーさん」デザインがラインナップ。

ハニーポットにもたれかかる「くまのプーさん」や

収穫したい野菜を前に両手を上げて喜ぶシーン

「ピグレット」と仲良く手をつなぐ場面や

お野菜がたっぷり入ったお鍋が印象的なアートが使用されています。

”100エーカーの森”の仲間たちとの心温まるワンシーンを切り取ったかわいいパッケージ。

2025年11⽉27⽇より数量限定で販売されている、味の素KK コンソメ ディズニー「くまのプーさん」パッケージの紹介でした☆

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 100エーカーの仲間たちも登場する全16種類！味の素KK コンソメ ディズニー「くまのプーさん」パッケージ appeared first on Dtimes.