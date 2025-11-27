配達員さんに神対応をする柴犬さんの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で10万7000回再生を突破し、「メロメロなんだね」「飛行機耳でかわいい」「相思相愛だね」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：Amazonの配達員さんが家にきた結果→犬が『お出迎え』して…相思相愛すぎる『神対応』】

配達員さんをお出迎えする柴犬

TikTokアカウント「oimo0815」の投稿主さんは、『おいも』君という可愛い柴犬さんと暮らしています。この日、おいも君は、ある人を待ちわびていました。大喜びで出迎えたのは、なんとAmazonの配達員さん！おいも君は、自宅に配達に来るお兄さんが大好きなのだそう。

配達員さんがやってくると、おいも君は前足を差し出して挨拶をするといいます。耳をペタンと伏せ、尻尾を振って…。おいも君の嬉しそうな表情から、配達員さんへの想いが伝わります。

一方、配達員さんもおいも君に夢中の様子。配達にやってくると、優しい笑顔でおいも君を撫でてくれるのだそうです。

相思相愛な光景にホッコリ♡

しばし再会の喜びを分かちあう2人でしたが、問題がひとつだけありました。それは、別れの時間もセットでやってくるということ…。お仕事中の配達員さんは、長時間おいも君と一緒にいることができないからです。今回も、おいも君は寂しそうな表情で配達員さんを見送りました。

車に乗って去り行く配達員さんを見つめるおいも君は、まるで恋人のように寂し気。「また来るよね？」と言っているかのように飼い主さんを振り返る姿に、思わず胸が締め付けられます…！

2人の絆に心が温かくなるワンシーンなのでした。

この投稿には「配達頑張れますね」「毎日会いに来たくなっちゃうよね」「毎日触りに行きたい…」などの温かなコメントが寄せられています。

動物病院での推し活！？

人間大好きなおいも君には、他にも大好きな人がいるそうです。それは、動物病院の看護師さん。再会すると、尻尾を振って大喜びするのだといいます。おいも君のお気に入りの看護師さんは、診察台の上で優しくおいも君を撫でてくれるのだとか。

体調が悪くて診察を受けに来ても、お目当ての看護師さんがいるとすっかり元気に！そんなおいも君の姿に、看護師さんも思わずニッコリ…♪

健気な心で人の輪を広げていくおいも君から、コミュニケーション能力の大切さを教えられますね。

おいも君の微笑ましい日常はTikTokアカウント「oimo0815」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「oimo0815」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。