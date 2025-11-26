Photo: はらいさん

今までも、そしてこれからも活躍する万能充電器です。

パワフルなノートPCを充電するにはパワフルな充電器が必要。持ち歩くことを考えたら、充電器の大きさは小さければ小さいほど嬉しいのですが、そんな期待に応えてくれるAnker（アンカー）の65W PD充電器がセール価格で販売されています。

自宅でも外出先でも活躍する指で摘めるサイズ感の充電器

iPhoneを高速充電できるのはもちろん、iPadやMacBook Proも問題なく充電できちゃうのが「Anker Nano II 65W」。僕はM4 Pro MacBook Proを使用しているのですが、購入時に付いてきたApple純正充電器機はあまりにもデカいので、こちらをメインの充電器として使用しています。

ポートはUSB-C1つで、ズシっとした重さは人によっては気になるかもしれませんが、Amazonブラックフライデーセールとクーポン価格の組み合わせで税込2,490円で手に入るなら正直メリットの方が大きいのかなと。

リュックサックに常に入れておいても邪魔にならないサイズ感のAnker Nano II 65W、自宅用と持ち運び用の2台持ちもアリな気がしてきました。

