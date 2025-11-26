このサイズ感でMacBook Proも充電できる。Ankerの65W充電器が今なら約2500円以下で購入できます
今までも、そしてこれからも活躍する万能充電器です。
パワフルなノートPCを充電するにはパワフルな充電器が必要。持ち歩くことを考えたら、充電器の大きさは小さければ小さいほど嬉しいのですが、そんな期待に応えてくれるAnker（アンカー）の65W PD充電器がセール価格で販売されています。
Anker Nano II 65W (PD 充電器 USB-C)【独自技術Anker GaN II採用/PD対応/PSE技術基準適合/折りたたみ式プラグ】MacBook PD対応Windows PC iPad iPhone Galaxy Android スマートフォン ノートPC 各種 その他機器対応 (ブラック)
2,690円
Amazonで見るPR
自宅でも外出先でも活躍する指で摘めるサイズ感の充電器
iPhoneを高速充電できるのはもちろん、iPadやMacBook Proも問題なく充電できちゃうのが「Anker Nano II 65W」。僕はM4 Pro MacBook Proを使用しているのですが、購入時に付いてきたApple純正充電器機はあまりにもデカいので、こちらをメインの充電器として使用しています。
ポートはUSB-C1つで、ズシっとした重さは人によっては気になるかもしれませんが、Amazonブラックフライデーセールとクーポン価格の組み合わせで税込2,490円で手に入るなら正直メリットの方が大きいのかなと。
リュックサックに常に入れておいても邪魔にならないサイズ感のAnker Nano II 65W、自宅用と持ち運び用の2台持ちもアリな気がしてきました。
