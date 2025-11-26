11月24日、沢口靖子が主演を務めるドラマ『絶対零度〜情報犯罪緊急捜査〜』（フジテレビ系）の第8話が放送された。この日、月9ドラマ初出演となる女優の加藤夏希がゲストで登場。23年ぶりに沢口との共演が実現した。その加藤の“激変”した姿が注目を集めている。

高度な情報技術を悪用し、国民の生命と財産を脅かす情報犯罪の犯人たちを追う捜査機関「情報犯罪特命対策室」を舞台にした同作。第8話も緊迫したストーリーだった。

「総理大臣の娘が誘拐された後、総理に関するフェイク映像がSNSで拡散。それに対して、世間が混乱するという内容でした。加藤さんは、総理が記者会見を開いた際、独自に入手した暴露ネタを突き付ける週刊誌記者役で出演しました」（スポーツ紙記者）

総理を追い詰める加藤の演技が注目を集めたが、放送後のXでは

《加藤夏希だと気づくのに時間がかかった》

《記者役の女優どこかで観たなあと思ったら加藤夏希だった》

など、驚く声が聞かれていた。

「2000年代に多くのドラマに出演した加藤さんですが、2016年に出産して以降は子育てを優先してか、ほとんどドラマに出ていなかったのです。久しぶりに彼女を見た人のなかには、激変した印象を受ける人もいたのでしょう」（芸能記者）

加藤は1999年の特撮テレビドラマ『燃えろ！！ ロボコン』（テレビ朝日系）でヒロインを演じ、女優デビュー。その後、2003年の『ヤンキー母校に帰る』（TBS系）や2007年の『花より男子2』（TBS系）など、話題のドラマに多数出演し、知名度を高めた。ここ数年は、新たな活動に取り組んでいたようだ。

「2014年に一般男性と結婚し、4人の子どもが生まれました。出産後は子どものために食育の勉強をはじめ、2020年に食育アドバイザーの資格を取得したと明かしています。また、秋田県出身の加藤さんは、同県出身の著名人を中心に地元文化や特産品を紹介する『秋田県人会』の幹事を務めるなど、地元の魅力を発信しています」（同前）

2024年5月には、デビュー以来所属してきた事務所を退社し、佐藤二朗や山下真司らが所属する「フロム・ファーストプロダクション」に移籍した。そして同年10月には、『週刊女性PRIME』で、加藤が都内のすし店でアルバイトしていると伝えられた。同誌の取材に対し、加藤は夫の友人のオーナーの店で秋田の食材をPRするために手伝っていると語った。

“4児の母”の挑戦はまだまだ続きそうだ。