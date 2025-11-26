Amazonのビッグセール「Amazonブラックフライデー」が12月1日（月）23時59分まで開催中。家電やガジェットのジャンルで、多数の製品がセール価格で販売されています。

PC周辺機器で人気が高いロジクールのトラックボールマウス「M575SPd」も、33％オフの5,180円（税込）で販売中。

従来モデルからクリック音80％カット＆疲れにくいデザインで作業も快適に

「M575SPd」は、手首を動かさずに使える独特のボール操作や特徴的な形状から、根強い人気を誇るトラックボールマウス。エルゴノミックデザインによるフィット感のよさや、腕を動かさずに使えるため、長時間の作業でも疲れにくいといったメリットがあります。従来モデルの「M575」に比べてクリック音を80％カットしており、操作音が気になりにくいのも魅力です。

↑「M575SPd」

接続方法はBluetoothおよび付属のLogi Bolt USBレシーバーを使用した「LogiBolt」の2つ。さらに、ロジクールの専用アプリ「Logi Options+」を使用すれば、マウス感度の調節やカスタマイズ、ショートカットの作成などが可能です。マクロ登録機能の「Smart Actions」にも対応しており、ショートカットやファンクションキーを使うような複雑な操作を1つのボタンでまとめて行うこともできます。

