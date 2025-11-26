11月21日、8人組アイドルグループ「timelesz」の篠塚大輝が、“不謹慎ギャグ”について謝罪した。STARTO ENTERTAINMENTの公式ホームページには、全員の直筆署名が掲載されたが、あるメンバーの文字が注目を集めている。

一連の騒動の発端となったのは、18日放送の『めざましテレビ』（フジテレビ系）。篠塚は11月のマンスリーエンタメプレゼンターを担当し、この日が最後の出演だったのだが……。

「番組キャラクターの『めざましくん』から一発ギャグを振られ、篠塚さんは『大きな古時計』にあわせて、『いまは、もう、動かない、おじいさんにトドメ〜』と笑顔で殴るようなジェスチャーをしながら替え歌を披露しました。このギャグが不謹慎だとして、SNSで物議を醸してしまったのです」（スポーツ紙記者）

この騒動を受けて、timeleszはSTARTO社の公式サイトで、《この度は、番組出演時のメンバーによる不適切な言動により、多くの方々に不快な思いをさせてしまったこと、心よりお詫び申し上げます》と、謝罪文を発表。最後には、メンバー全員の直筆署名が記載される“連名謝罪”となったが、Xでは

《聡ちゃんの字綺麗でびっくり》

《聡ちゃんの字がキレイで本当に苦しい》

など、松島聡の字に驚く声が見受けられた。

「かねてから、松島さんはバラエティ番組などで使うフリップに書く際の文字がきれいで、読みやすいとファンから好評でした。書道などの経験はないそうですが、2月に新メンバーをお披露目するイベントでは、松島さんが毛筆で『timelesz襲名式』と力強い文字を書いていました。今回の署名でも、やはり字のきれいさが目立っていました」（芸能記者）

松島は、2011年にtimeleszの前身となる「Sexy Zone」メンバーとしてCDデビューして以降、グループの古株として活動してきた。新体制になり、長年、培ってきたスキルを発揮する機会が増えているようだ。

「10月期のドラマ『パパと親父のウチご飯』（テレビ朝日系）で主演を務め、初の父親役を演じましたが、表情や細かい所作での演技が評価されています。また、もともとバラエティ番組『ザ！ 鉄腕！ DASH！！』（日本テレビ系）に出演していた松島さんですが、6月に元TOKIOの国分太一さんが降板になった後、国分さんがメインを務めた『新宿DASH』のコーナーを引き継ぐなど、大役をまかされています。俳優、バラエティと多才なスキルを見せているようです」（同前）

今後、松島の“美文字”を披露する場も増えるか。