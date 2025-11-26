ミセスのライブフィルム＆ドキュメンタリーの公開を記念して、キュートな“ポップコーンボックス”と“ドリンクカップホルダー”が登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『～FJORD～』＆ドキュメンタリー『～THE ORIGIN～』2作品の公開を記念して、映画鑑賞に欠かせない“ミセスオリジナル”のコンセッション商品、ポップコーンボックス＆ドリンクカップホルダーの発売情報が解禁された。

■どちらのアイテムも、全国の上映劇場でのみ販売となる数量限定商品

ポップコーンボックスは、表面にアーティストロゴ、背面にはメジャーデビュー10周年記念ロゴが施されたもの。取り外し可能なストラップも付属され、持ち運びにも便利な、使い勝手とデザイン性を兼ね備えたアイテムとなっている。

一方、ドリンクカップホルダーのフロント部分には、Mrs. GREEN APPLEのアーティストロゴを大胆にデザイン。そこには『～FJORD～』の感動と余韻を鮮やかに甦らせる、メンバーのライブフォトを投影、ミセスならではの遊び心とオリジナリティが表現されている。

さらに、このスペシャルなアイテムをメンバー自身が手に取った、撮り下ろし写真も到着した。

どちらのアイテムも、全国の上映劇場でのみ販売となる数量限定商品。この特別な商品を手に入れて、『～FJORD～』と『～THE ORIGIN～』の2作品を、ぜひ大スクリーンで心ゆくまで楽しもう。

■劇場グッズはラババンや全6種のランダムメタルチャームなど

併せて劇場グッズのラインナップも一挙公開。2作品のメインビジュアルを使用したクリアファイルセットを始め、『～FJORD～』のビジュアルを使用したクリアポスター、『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』に登場した船を模したフロートがペンの中で左右に動くボールペン、『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』のロゴとリンゴがデザインされたラバーバンド、そして全6種のランダムとなるメタルチャームコレクションと、記念に残るアイテムが勢揃いしている。

これらのグッズは、映画の公開日となる11月28日より全国の上映劇場にて販売開始となる他、同日11時よりWEB通販（TOHO theater STORE）にて受注販売も実施。詳細は公式サイトをチェックしよう。

■映画情報

＜ライブフィルム＞

『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』

(C)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC

＜ドキュメンタリー＞

『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』

(C)2025 MGA Film Partners

11月28日（金）より映画２作品 全国同時公開

配給：TOHO NEXT

