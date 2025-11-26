ミセスのライブフィルム＆ドキュメンタリーの公開を記念して、キュートな“ポップコーンボックス”と“ドリンクカップホルダー”が登場
Mrs. GREEN APPLEのライブフィルム『～FJORD～』＆ドキュメンタリー『～THE ORIGIN～』2作品の公開を記念して、映画鑑賞に欠かせない“ミセスオリジナル”のコンセッション商品、ポップコーンボックス＆ドリンクカップホルダーの発売情報が解禁された。
■どちらのアイテムも、全国の上映劇場でのみ販売となる数量限定商品
ポップコーンボックスは、表面にアーティストロゴ、背面にはメジャーデビュー10周年記念ロゴが施されたもの。取り外し可能なストラップも付属され、持ち運びにも便利な、使い勝手とデザイン性を兼ね備えたアイテムとなっている。
一方、ドリンクカップホルダーのフロント部分には、Mrs. GREEN APPLEのアーティストロゴを大胆にデザイン。そこには『～FJORD～』の感動と余韻を鮮やかに甦らせる、メンバーのライブフォトを投影、ミセスならではの遊び心とオリジナリティが表現されている。
さらに、このスペシャルなアイテムをメンバー自身が手に取った、撮り下ろし写真も到着した。
どちらのアイテムも、全国の上映劇場でのみ販売となる数量限定商品。この特別な商品を手に入れて、『～FJORD～』と『～THE ORIGIN～』の2作品を、ぜひ大スクリーンで心ゆくまで楽しもう。
■劇場グッズはラババンや全6種のランダムメタルチャームなど
併せて劇場グッズのラインナップも一挙公開。2作品のメインビジュアルを使用したクリアファイルセットを始め、『～FJORD～』のビジュアルを使用したクリアポスター、『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～』に登場した船を模したフロートがペンの中で左右に動くボールペン、『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』のロゴとリンゴがデザインされたラバーバンド、そして全6種のランダムとなるメタルチャームコレクションと、記念に残るアイテムが勢揃いしている。
これらのグッズは、映画の公開日となる11月28日より全国の上映劇場にて販売開始となる他、同日11時よりWEB通販（TOHO theater STORE）にて受注販売も実施。詳細は公式サイトをチェックしよう。
■映画情報
＜ライブフィルム＞
『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～ ON SCREEN』
(C)2025 UNIVERSAL MUSIC LLC
＜ドキュメンタリー＞
『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM ～THE ORIGIN～』
(C)2025 MGA Film Partners
11月28日（金）より映画２作品 全国同時公開
配給：TOHO NEXT
■関連リンク
映画作品サイト
https://mga10years-film.jp/
グッズ公式サイト
https://tohotheaterstore.jp/items?bc=1031732
Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE
https://new.mrsgreenapple.com/