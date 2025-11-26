髪の生え際やもみあげのカットに持っていると便利なヘアカッター。さらにヒゲのトリミングにも使えるってことでオススメなのが、フィリップス ヘアーカッター3000シリーズの「HC3530/60」です。

手入れ要らずのフィリップスヘアーカッターが使い勝手良すぎ

ヘアーとヒゲの2種類のコーム付属で、生え際もヒゲも1台で両方こなせます。さらにコーム部と刃は水洗い可能なのもイイですね。自動研磨システムも搭載しているので、油差しも不要。メンテナンスの手間要らずです。

ヒゲのトリミングって意外に繊細で、わたしは剃ってから3日くらいの長さが好みなので、わりとマメにカットしています。こちらのモデルは、1〜23mmの2mm刻みで12段階の長さ調節可能なので、ヒゲの長さにこだわりある人でも満足できそう。

Amazonブラックフライデーセールでは28%OFFで3,980円となっております。信頼性の高いフィリップスですし、これは個人的に買ってしまうかも。

