インターネットイニシアティブ（IIJ）は、MVNOサービス「IIJmio」のIIJmioサプライサービスで、モトローラ製のAndroidスマートフォン「motorola razr 60 ultra」を12月12日に発売する。

IIJmioでの価格は19万9800円で、24回払いの場合、月々の支払額は8328円。カラーバリエーションはスカラベグリーンの1色展開となる。

motorola razr 60 ultraは、モトローラ製のAndroidスマートフォン。フリップ型の折りたたみスマートフォンで、外側にも約4インチのディスプレイを備える。チタン製のヒンジを採用し、前モデルより耐久性を向上した。

2026年2月2日まで開催中の「スマホ大特価セール」の対象端末。期間中は他社からのMNPを条件に14万9800円で購入できる。また、12月2日～12月25日に開催される予定の「クリスマスセール」では、16万9800円で購入できる。

通常価格 スマホ大特価セール クリスマスセール motorola razr 60 ultra 19万9800円 14万9800円 16万9800円