「ノイキャンIQが高い」。

その1文がすべてを語るBoseの新作ヘッドフォンBose QuietComfort Ultra Headphones （第2世代）。今年の9月に発売されたばかりなのですが、開催中のAmazonブラックフライデーでセール対象アイテムになっています。

定価5万9400円が、Amazonブラックフライデーで4万5900円。

実はこれ、本家Boseで開催されているセールよりも安いです。

Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代） 45,900円

ノイキャンIQの高さで、初代モデルよりもANC性能そのものが向上しているのはもちろん、アダプティブANCもより自然になっているのも魅力。また、物理的に初代の3.5ミリイヤフォンジャックから USB-Cポートに切り替わったのは便利だし、バッテリーもちも30時間に増えています。

イヤフォン派は、同シリーズのイヤフォン版もBFセール対象です。今年のAmazonブラックフライデーにはBose製品がたくさん出ていますよ。