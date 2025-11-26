世界から音が消えるBoseのQuietComfortヘッドフォン最新モデル、早くもセールになってる！
「ノイキャンIQが高い」。
その1文がすべてを語るBoseの新作ヘッドフォンBose QuietComfort Ultra Headphones （第2世代）。今年の9月に発売されたばかりなのですが、開催中のAmazonブラックフライデーでセール対象アイテムになっています。
定価5万9400円が、Amazonブラックフライデーで4万5900円。
実はこれ、本家Boseで開催されているセールよりも安いです。
Bose QuietComfort Ultra Headphones LE（第2世代）
45,900円
Amazonで見るPR
ノイキャンIQの高さで、初代モデルよりもANC性能そのものが向上しているのはもちろん、アダプティブANCもより自然になっているのも魅力。また、物理的に初代の3.5ミリイヤフォンジャックから USB-Cポートに切り替わったのは便利だし、バッテリーもちも30時間に増えています。
イヤフォン派は、同シリーズのイヤフォン版もBFセール対象です。今年のAmazonブラックフライデーにはBose製品がたくさん出ていますよ。
