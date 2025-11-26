阪急うめだ本店「クリスマスマーケット2025」。“白”にフォーカスした「Warmest White Christmas」がテーマ！
阪急うめだ本店の9階 催場・祝祭広場では、12月25日（木）まで、「クリスマスマーケット2025」を開催する。今年は“白”にフォーカスし、雪のベールに彩られた神秘的に輝く真っ白な世界「Warmest White Christmas」を展開。雪が積ったかのような白いミラーボールツリー、おとぎ話のような白いメリーゴーランドのほか、白いフード＆スイーツまで登場。白尽くしのユニークなクリスマスイベントを楽しんで。
白いミラーボールツリーが美しくきらめく幻想の世界へ
注目のひとつ目は、祝祭広場で楽しめる、白いミラーボールツリーと白いメリーゴーランド。「ホワイトクリスマス」にちなんだもので、クリスマスのお菓子やオーナメントなどを集めたマーケットの中央に登場する。高さ約16mもある吹き抜けの大空間と相まって、美しく幻想的な趣に。
全長約8mのミラーボールツリーは、音楽と光のスペシャルショーを連日毎時00分に開催。華やかにきらめくその姿に、うっとりときめいてしまいそう。
また、メリーゴーランドは乗車もできるのだそう。チケットの購入方法などの詳細は、公式サイトをチェックしてみて。
■ミラーボールとイルミネーションのショータイム
会場：9階 祝祭広場
開催期間：2025/11/20（木）〜12/25（木）、約4分の音楽と光のスペシャルショーを連日毎時00分に開催
※開店時（10:00）・閉店時（20:00）を除く
※12/25（木）は16:00が最終公演
■メリーゴーランド乗車券販売期間
期間：2025/11/12（水）10:00〜12/25（木）15:00 ※要予約（日時指定・当日でも予約状況により予約可能）
会場：9階 祝祭広場
参加費：1名1回350円（大人・こども・障がいのある方・未就学児共通料金）
※チケットは「アソビュー！」のサイトでのみ販売。前売券および当日券は阪急うめだ本店では販売しておりません
※詳細は公式サイトをご確認ください
ホワイトクリスマスを感じられるグルメ＆雑貨にも注目
催場では、グルメやショッピングが楽しめるので、ぜひ立ち寄ってみて。なんと、フードやスイーツ、雑貨まで、白い商品が登場しているというから驚き。
「スタンダードドーナツ」の「白いドーナツ」と、「レーヴ ドゥ ビジュー」の「ホワイトスノークリスマスソフト」は、阪急うめだ本店限定なので、お見逃しなく！
そのほか、「Kmaison」の「ホットドッグ」や、「パペル」の「くるみ割り人形抱き枕」なども。
■スタンダードドーナツ「白いドーナツ」
価格：1個453円
※阪急うめだ本店限定、各日限定50
※2025/11/19（水）〜30（日）
■レーヴ ドゥ ビジュー「ホワイトスノークリスマスソフト」
価格：1個990円
※阪急うめだ本店限定
※2025/11/19（水）〜12/21（日） ※12/1（月）は会場入替えのため休業
■Kmaison「ホットドッグ」
価格：780円
※阪急限定
※2025/11/19（水）〜12/21（日）
■パペル「くるみ割り人形抱き枕」
価格：6,930円
※2025/11/19（水）〜12/21（日）
クリスマス気分を盛り上げる！絶品グルメが勢ぞろい
同じく催場では、白いフード＆スイーツのほか、クリスマス気分をグッと高めてくれるグルメも勢ぞろい。
阪急うめだ本店限定で初登場の「ル・ゴールデン・クロワッサン」の「ぺったんこクロワッサン」をはじめ、とろけるチーズに食欲を刺激される「十勝野フロマージュ」の「十勝とろとろラクレットチーズがけ」や、とびきりかわいらしい「FLOR GELATO ITALIANO OSAKA」の「ホーリーナイトジェラート」など、味はもちろん見た目も素敵なものばかり！
また、初企画として、さまざまなショップのスコーンが入れ替わりで登場するそうなので、こちらもぜひチェックを。食べ比べをしてみてもよさそう。
■ル・ゴールデン・クロワッサン「ぺったんこクロワッサン」
価格：1個各441円
※阪急うめだ本店限定
※2025/12/2（火）〜21（日）
■十勝野フロマージュ「十勝とろとろラクレットチーズがけ」
価格：1個990円
※12/2（火）〜21（日）
■FLOR GELATO ITALIANO OSAKA「ホーリーナイトジェラート」
価格：1個各1,001円?
※各日限定30
※2025/11/19（水）〜12/21（日）
冬の思い出づくりに！ARを使って、サンタと写真撮影を
祝祭広場では、ARを用いてサンタと写真を撮ることができるのだそう。
会場に設置されている二次元コードにスマートフォンをかざすと、サンタが出現するので一緒に記念撮影を。写真はSNSに投稿したり、友達にクリスマスメッセージとして送ったり、楽しみ方もいろいろ。
会場：祝祭広場
期間：2025/11/19（水）〜12/25（木）
※機種や通信環境によりご利用いただけない場合がございます
※サービスのご利用にかかる費用はお客様のご負担となります
