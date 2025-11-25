USB Power Delivery20W出力対応！容量10000mAhのモバイルバッテリー
サンワサプライ株式会社は、急速充電対応の容量10000mAhモバイルバッテリー「BTL-RDC44BK」を発売する。USB Power Delivery20W出力に対応し、最大3台の機器を同時に充電できる。電池残量を1％刻みで表示できるデジタル残量表示機能付き。電気用品安全法の技術基準に適合した安全性の高いモバイルバッテリーだ。
■安全に使える安心設計
過電流、短絡、過充電、過放電などの保護機能に加えて、温度検知センサーによる過熱保護機能を搭載している。
■電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合
本製品は電気用品安全法（PSE）の技術基準に適合した、安全性の高い製品だ。
■容量10000mAhのモバイルバッテリー
旅行や出張時にスマートフォンやタブレットを充電できる、電池容量が10000mAhのモバイルバッテリーだ。
■USB PD 最大20W対応で、急速充電が可能
USB Power Delivery（USB PD）規格による最大20Wの出力に対応し、対応スマートフォンやタブレットなどへ急速充電ができる。急速充電時をお知らせする表示機能も備えている。
■最大3台の機器を同時に充電できる
USB Type-C×1ポートと、USB A×2ポートを搭載している。様々な機器を同時に3台充電することができる。
■電池残量を1％刻みでデジタル表示
電池残量を1％刻みで表示できるデジタル残量表示機能付きで、ひと目で電池残量がわかる。
■飛行機内持ち込み可
UN38.3（国連勧告輸送試験）合格品で機内持ち込みも可能だ。
■協力店・協力自治体でモバイルバッテリーの回収・リサイクル可能
サンワサプライは一般社団法人JBRCの会員。本製品はJBRCが実施する回収、リサイクル対象の製品で、家電量販店などの協力店・協力自治体にて回収が可能だ。
■給電・蓄電に使えるType-Cケーブル付属
機器への給電とモバイルバッテリー本体への蓄電の両方に使える、USB PD規格対応のType-Cケーブルが付属している。
■傷が目立ちにくい凸凹加工
表面に凸凹加工が施されているので、傷が目立ちにくい。
■急速充電対応の容量10000mAhモバイルバッテリー「BTL-RDC44BK」
■急速充電対応の容量10000mAhモバイルバッテリー「BTL-RDC44BK」
