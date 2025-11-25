こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

ポイント還元率の高いクレジットカードは、スタメンカードとして使っているだけでお得になれる決済手段。しかも「Amazon Mastercard」「Amazon Prime Mastercard」なら、入会費も年会費も永年無料なので、Amazon.co.jpでよくお買い物をするなら、とりあえず持っておけば得しかないカードです。

面倒な手続きもなく最短5分で即日発行(※1)されるので、思い立ったが吉日。今日からすぐに、お得なポイント還元が始まります！

※1：即時発行のお申込み時間は9:00〜19:00。インターネットでの口座振替設定と電話認証で、即日Amazonでのお買い物が可能

セブン-イレブンでのお買い物は最大+7%！充実のポイント還元率

Image: Amazon.co.jp

「Amazon Mastercard / Amazon Prime Mastercard」の何より嬉しい特長が、ポイント還元率の充実ぶり。Amazon.co.jpでのお買い物なら、プライム会員で2%（100円（税込）の利用につき）、一般会員でも1.5%のポイントが還元（100円（税込）の利用につき）されます。

そして、全国のセブン‐イレブン、ファミリーマート、ローソンでも1.5%（200円（税込）の利用につき）。さらにセブン-イレブンでスマートフォンによるMastercardタッチ決済の場合、5.5％上乗せの7%還元（200円（税込）の利用につき）と、コンビニをよく利用する人にもぴったり。（※2）

たとえば、仕事に行く前に立ち寄ったセブン-イレブンで、飲み物やおにぎりなど、1回のお会計が600円の場合、月に20回通えば合計12,000円支払う計算になります。するとポイントは、7%還元なので、セブン-イレブンだけで1カ月で840ポイント、1年間で10,080ポイント貯まります。とってもお得ですね。

※2：カード現物でのタッチ決済、iD決済、ICチップの差し込み、磁気取引でのお支払い方法は対象外となります。

Mastercardタッチ決済は、Apple Payのみでご利用いただけます。Google Pay™およびSamsung Walletではご利用いただけないため、通常の1.5％ポイント分は対象となります。5.5％の上乗せポイント還元については、たばこご購入分はポイント付与されません。

商業施設内の店舗など、一部ポイント加算の対象とならない店舗があります。Mastercardタッチ決済以外の7NOW、スマホレジ、ネットショッピングのサイトでの決済などの利用は還元の対象となりません。

かざすだけで決済完了

Mastercard®コンタクトレス対応のお店ならかざすだけで支払いが完了。わざわざサインや暗証番号を入力する手間がなく、決済がスムーズなので、日々のストレスがググッと減っちゃいます。

さらに分割手数料が無料（※3）だから、ちょっと大きなお買い物をするときでも安心。もし紛失や盗難があっても、24時間年中無休でサポートしてくれるので、決済通知、利用明細をしっかり確認してさえおけば、万が一のときでも心配無用です。

※3：2回払いはいつでも無料。Amazon.co.jpでのお買い物なら3回払いも対象。詳細は公式ホームページをご確認ください

他にも嬉しい特典が満載

「Amazon Mastercard / Amazon Prime Mastercard」をApple PayやGoogle Payに設定しておけば、電子マネー「iD」としても利用できますし、「Vpassアプリ」で利用明細をいつでも確認できるので、使い過ぎを防ぐのも簡単。

Image: Amazon.co.jp

さらに2025年10月1日（水）から12月19日（金）まで、50,000円以上のご利用で抽選により最大50,000ポイントが当たるキャンペーンを開催中。旅行サイトのExpediaやHotels.comでの割引もありますし、毎日のお買い物をより楽しく、よりお得にしてくれます。

サービスの内容、カードデザインなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。

Source: Amazon.co.jp