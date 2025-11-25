2023年11月17日の記事を編集して再掲載しています。

ああ、これは賢いわ。

カバンの中でいつもウネって絡まって、イラッとするUSB-Cケーブル。スマホ充電に必要不可欠なケーブルなだけに、このイラッととは付き合わざるを得ないと諦めていたんですが、CIOが解決してくれました。

CIO カラビナ付きケーブルホルダー USBケーブル用 コネクターカバー【USB type-C専用】(ブラック/1個入り) 550 Amazonで購入する

CIO 柔らかいシリコンケーブル C to C(Type-C/USB-C) 100W USB PD 急速 充電ケーブル 絡まない iPhone15 Macbook Pro/Air iPad用 ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android(アンドロイド) CIO-SL30000-CC (ブラック, 0.15m) 1,380 Amazonで購入する

USB-Cがぶっ刺さるカラビナフックと、0.15mという超ショートUSB-C柔らかケーブルです。

Image: Amazon

カラビナフックとケーブルは別売りなんですけど、両方買っておけばポーチやカバンにアクセサリのように取り付けられます。うん、これなら無くさないし、カバンの中で絡まったり迷子になるストレスもないですねー。

合計2,000円以下で外出時のケーブルストレスが解消できるわけで、これは良いアイデア、良いコンビネーションかと。

Source: Amazon, CIO