この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ゴミ屋敷の清掃などを手掛ける「スッキリンお片付けチャンネル」が、自身のYouTubeチャンネルで「【酔って倒れたまま…】痩せる注射とエナジードリンクに頼る若手美人ママのギリギリ生活【ゴミ屋敷清掃】」と題した動画を公開。仕事の忙しさから自宅がゴミ屋敷と化してしまった20代女性の部屋を片付け、生活再建のきっかけを提供する様子を紹介した。

依頼者は、半年前に自身のスナックを開店した20代の若手ママ。動画では、仕事が多忙を極め「家事できなくなっていって」と語る依頼者の部屋が映し出される。床は無数のエナジードリンクの空き缶やペットボトル、ダンボール、脱ぎ捨てられた衣類で埋め尽くされ、足の踏み場もない状態だ。「自分でもうどうにもできんくなった」と、専門業者に依頼した経緯を明かした。

彼女の生活を支えているのは、食欲を抑える「痩せる注射」として知られる「マンジャロ」と、大量のエナジードリンク。激太りしたことをきっかけに注射を始めた結果、食事の代わりにエナジードリンクを飲む生活になり、大量の空き缶が溜まる一因になったという。依頼者は「ほぼ寝に帰ってるだけ」と話し、心身ともに限界に近い生活を送っていることがうかがえる。

動画では、物が溜まることや部屋が散らかってしまうことは決して恥ずかしいことではない、と専門家として寄り添う姿勢が示される。スタッフは手際よくゴミを分別・撤去し、汚れがこびりついたキッチンや水回りも丁寧に清掃。約5時間の作業の末、部屋は見違えるように綺麗になった。

綺麗になった部屋を見た依頼者は「やば！めっちゃ綺麗」と驚きの声を上げた。清掃を通して、自分のための時間や空間を取り戻すことの大切さが伝わってくる。今回の片付けを機に、心機一転、健やかな生活をスタートさせてみてはいかがだろうか。

YouTubeの動画内容

00:58

依頼のきっかけ「自分でもうどうにもできなくなった」
01:11

ゴミが溜まった原因は「仕事が忙しくて…」
02:32

「痩せる注射」マンジャロとエナジードリンク中心の食生活
03:01

ゴミ屋敷に帰宅したときの気持ち「しんどいなと…」
02:44

片付け後の部屋を見た依頼者の反応「やば！めっちゃ綺麗」

