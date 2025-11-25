今の季節にぜひ食べてほしい、とっておきを集めました。ほくほく&優しい味わいに夢中になること間違いなし！栗の風味が広がる純白のケーキから、カラフルで見た目までかわいい生スイートポテトまで、5つのイモ栗スイーツを紹介します。

農家パティシエがつくる、濃厚なムースプリン

三重県志摩市産の「きんこ芋」から抽出した芋蜜の優しい甘さがあとを引く、ムースプリン。中には干しイモがゴロゴロ入っていて、イモ好きにはたまらない！

【写真】秋の味覚「イモ栗スイーツ」をご紹介！

・芋蜜のムースプリン（プレーン）箱入り5個セット \2300（きんこ芋工房上田商店）

半解凍で食べる、新感覚の焼きイモテリーヌ

福岡県久留米市産のサツマイモを、焼きイモペーストにしてテリーヌ生地に使用。ねっとり上品な甘さとコク深い風味が口いっぱいに広がって、感動のおいしさ。

・和芋テリーヌブリュレ \3980（imoya紅茶房）

かむほどに栗の風味が広がる、純白のデザート

粗めに裏ごしした栗は、ほろほろとした食感が楽しめ、しっとりしたスポンジ生地と濃厚な生クリームにベストマッチ。誕生64年を経た、長年愛される逸品。

「上品な見た目に食べる前から気分があがる♪」（yさん）

・マロンシャンティイ直径約8cm \1050（パレスホテル東京ペストリーショップ『スイーツ＆デリ』）

栗をふんだんに使った、至高のパイ菓子

渋皮を残すことで甘さ控えめに炊き上げた栗きんとん餡あんを、しっとりしたパイ生地で包んだ一品。トッピングに使用した栗の甘露煮の食感が絶妙なアクセントに。

・栗きんとんパイ5個入り \1836（恵那川上屋）

解凍時間で食感も変化！彩り豊かな生スイートポテト

甘く熟成させたサツマイモに、生クリームやバターでミルキーなコクをプラス。フレーバーも多彩で、解凍方法によって、さまざまな食感が楽しめるのも魅力。

「カラフルで濃厚な味わいのスイートポテト」（sさん）

・生スイートポテト定番6個ボックス \2260（OIMO／スペシャリティーズ）