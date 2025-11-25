¡ÖµÈËÜ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î½¢¿¦Àè¤Ë¡×¥Þ¥Â¥é¥ÖÌîÅÄ¤¬ÌÀ¤«¤¹¥¸¥à³«Å¹ÈëÏÃ
¿Í¡¹¤Î·ò¹¯¤ÊËèÆü¤ò±þ±ç¤¹¤ëÂçÄÍÀ½Ìô³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢11·î24Æü¡Ê·î¡¦¿¶µÙ¡Ë¤Ë½ÂÃ«¤Ë¤Æ¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥á¥¤¥É¡Ø¥Ð¥ë¥¯¥µ¥ß¥Ã¥È¡ÙPR¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ä¥¸¥à·Ð±Ä¤ò¹Ô¤¦¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ê¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¢¥Þ¥Â¥«¥ë¥é¥Ö¥ê¡¼¤ÎÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¥á¥¤¥É¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ò¤Ä¤È¤á¤ë£²¿Í¡£¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯ÆüËÜ¥Á¥ã¥ó¥×¤Ç¥¸¥à·Ð±Ä¼Ô¤Îµ×Ìî·½°ì¤È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ß±ÉÍÜ»ØÆ³¤Î¥×¥í¤Ç¥Ë¥å¡¼¥È¥ê¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Á¤ÎKENTO¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤È±ÉÍÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤Ã¤¿¡£
¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥é¥ó¥¸¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÅÐ¾ì¤·¤¿3¿Í¤Ï¡¢¤Þ¤º¤Ï°§»¢¤È¤È¤â¤Ë³Æ¡¹ºÇ¤â¼«¿®¤Î¤¢¤ë¶ÚÆù¤ò¾Ò²ð¡£ÌîÅÄ¤¬Áª¤ó¤À¤Î¤Ï¡ÈÂç¶»¶Ú¡É¤È¡È»°Æ¬¶Ú¡É¤Ç¡ÖÀÄÌÚ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¤«¼þ¤ê¤Î¥ä¥Ä¤¬¥Ç¥«¤¤¤Î¤Ç¾®¤µ¤¤¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Æü¡¹¥Ç¥«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£Â³¤¤¤Æµ×Ìî¤âÌîÅÄ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡ÈÂç¶»¶Ú¡É¡£¥Õ¥£¥¸¡¼¥¯¥Á¥ã¥ó¥×¤ÎÆùÂÎÈþ¤Ë¤ÏÌîÅÄ¤â¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Âç¶»¶Ú¤Î»ý¤Á¼ç¡£¤³¤ì¤ÏÉþ¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤âÎ´µ¯¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢KENTO¤¬¡È¥«¡¼¥Õ¡Ê¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¡Ë¡É¤òµó¤²¤ë¤ÈÌîÅÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¡¼¥Õ¤¬¤¹¤´¤¤¤Î¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¶ÚÆù¤È¿©»ö¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÌîÅÄ¤ÏÊÐ¿©¤¬¤æ¤¨¤Ë±ÉÍÜ¤ÎÊÐ¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¶ìÇº¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¿©»ö¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏÀµÄ¾¿©»ö¤¬½ÅÍ×¤Ç¡¢¤¢¤Þ¤êÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ï¡È¿©¤Ù¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿©¤Ù¤Ê¤¤¤ÏÀäÂÐ¤ËÉÔÀµ²ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¿©¤Ù¤ÆÁé¤»¤ë¡¢¤Á¤ã¤ó¤È±ÉÍÜ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¿©¤Ù¤Ê¤¤¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤ÏËÜÅö¤Ë¤ä¤á¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤ÏÌîÅÄ¤ÎÂÎ¡õ¶ÚÆù¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖÌîÅÄ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¤Î¶ÚÆùÇ¯É½¡×¤òÈ¯É½¡£ÌîÅÄ¼«¿È¡¢Åö½é¤Ï178Ñ¡¦ÂÎ½Å58kg¤È¥¬¥ê¥¬¥ê¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2014Ç¯¤ËÅ¾µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤É¤¦¤«¤·¤Æ¤¿3¥õ·î´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢3¥õ·î´Ö¤ÇÂÎ½Å¤¬15kg¡¢¶ÚÆùÎÌ¤â£´kg°Ê¾åÁý¤¨¤Æ¡£µÞ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËÁý¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¢Æù¤ò¥Ð¥«¶ô¤¤¤·¤Æ¥¸¥à¤Ë½µ£·¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤â¤¦¡Ê¥¸¥à¤ò¡Ë²È¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ò»Ï¤á¡¢¶á½ê¤Ë¥¸¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òºÆ³«¤·¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤³¤Î¿ÍÀ¸¤Ç°ì²ó¤â¥À¥ó¥¯¤ò¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¼«Ìä¼«Åú¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ËÜµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤é¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤â¿¤Ó¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¡¢¤½¤³¤«¤é¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤»Ï¤á¡¢¤Ò¤¿¤¹¤é¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶Ú¥È¥ì¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤âÅÇÏª¡£
Åö»þ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤¬¾å¤¬¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¤¿¤À¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2017Ç¯¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤ÎÇ¯¡¢¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤¬20Ñ¤â¿¤Ó¡¢¥Ï¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤ÎÇ°´ê¤Î¥À¥ó¥¯¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤Î»þ¤Ï³¤³°¤ÎÏÀÊ¸¤Ê¤ÉÆÉ¤ß¤µ¤ê¡¢¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¸þ¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊÙ¶¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¤½¤Î¸å¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖR-1¡×¤È¡ÖM-1¡×¤Î¥À¥Ö¥ëÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢2021Ç¯¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¸¥à¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤È¤È¤â¤Ë·Ý¿Í¤â¡£ÉÔÀÝÀ¸¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬·Ý¿Í¤È¤¤¤¦»þÂå¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬½ù¡¹¤Ë·ò¹¯´ÉÍý¤ò¤¹¤ë·Ý¿Í¤¬Áý¤¨¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ë¤Ï¤½¤ì¤Þ¤Ç·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤¬µÈËÜ¶½¶È¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£µÈËÜ¶½¶È¤¬¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Î¿·¤·¤¤½¢¿¦Àè¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¥Þ¥Ã¥Á¥ç·Ý¿Í¤¬¶µ¤¨¤ë¥¸¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤éÌÌÇò¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¥¸¥à¤ËÍè¤Ê¤¯¤Ê¤ëÍýÍ³¤Î°ìÈÖ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦ÍýÍ³¤µ¤¨¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤À¤Ã¤Æ¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È»×¤¤ºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤¹¤ëËµ¤é¡Ö¤¿¤À¡¢¥¸¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤¬Ê¹¤³¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¦°ìËë¤â¡£
¤½¤ó¤ÊÌîÅÄ¤Ï11·î28Æü¤Ç39ºÐ¤Ë¡£30Âå¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤È¤Ê¤ê¡Ö¤â¤¦°ì²óËÜµ¤½Ð¤·¤Æ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë»þ´Ö¤ò»È¤¤¤¿¤¤¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¿Í¤Ï¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤Ç¤¤¤é¤ì¤ë¤ÈÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ì¤ë¤È¡¢43ºÐ¤Îµ×Ìî¤«¤é¤Ï¡ÖÁ´Á³¤¤¤±¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¼«Ê¬¤â¿¤ÓÀ¹¤ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÍèÇ¯¤è¤ê¤âºÆÍèÇ¯¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢40Âå¤Ç¤âÁ´Á³¤¤¤±¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¤Î¥¨¡¼¥ë¤â¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÏÌîÅÄ¡¢µ×Ìî¡¢KENTO¤Î£³¿Í¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä±ÉÍÜ¤Ë´Ø¤¹¤ë£´¤Ä¤Î¼ÁÌä¤ò¼Â»Ü¡£¤Þ¤º¤Ï¡ÖÂÎºî¤ê¤ò»Ï¤á¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë´Ä¶¤ÎÊÑ²½¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÌîÅÄ¤Ï¡ÈÍ§Ã£¤¬¤Ç¤¤¿¡É¤È²óÅú¡£¤â¤È¤â¤È³Ú²°¤Ç°ì¸À¤âÃý¤é¤º¡¢¼þ°Ï¤Î·Ý¿Í¤«¤éµ¤»ý¤Á°¤¬¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¶Ú¥È¥ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤«¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤á¤Ã¤Á¤ãÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ç°ìµ¤¤ËÍ§Ã£¤¬Áý¤¨¤Æ¡¢¥¸¥à¤â¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤«¤éÉô³è¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢º£ÀÄ½Õ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£º£¡¢ËÍ¡¢ÀÄ½Õ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÏª¤ï¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢µ×Ìî¤Ï¶Ú¥È¥ì¤ò¤¹¤ë¤³¤È¿ÍÀ¸¤¬¹¥Å¾¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¿ÍÀ¸¤Î¼´¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡¢KENTO¤Ï¡Ö·ò¹¯¡×¤È¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°±ÉÍÜ´ÉÍý¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤éÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤¤¤Æ¡Ö·ä´Ö»þ´Ö¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ËºÇÅ¬¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£ÌîÅÄ¤Ï¡È¥«¥Ð¥ó¥¢¡¼¥à¥«¡¼¥ë¡É¡£µ×Ìî¤Ï¼«¤é¤â¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡ÈµÓ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¡É¡£KENTO¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÓ¿§¤¬°Û¤Ê¤ê¡È¥³¡¼¥Ò¡¼¥Ê¥Ã¥Ô¥ó¥°¡É¤ò¿ä¾©¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖË»¤·¤¤»þ¤Ë¤â·ç¤«¤µ¤Ê¤¤±ÉÍÜÁÇ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÂê¤Ç¤ÏKENTO¤¬¡È¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¡¦¥¯¥ì¥¢¥Á¥ó¡É¡£µ×Ìî¤Ï¡È¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥¿¥ß¥ó¡É¡£°ìÊý¤ÇÌîÅÄ¤Ï¡ÈÅü¼Á¡¦¥ß¥Í¥é¥ë¡¦¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡¦¿åÍÏÀ¥Ó¥¿¥ß¥ó¡¦¥«¥Õ¥§¥¤¥ó¡¦ÎÉ¼Á¤Ê»é¡É¤ÈÂ¿¿ô¡£
ºÇ¸å¤Î¼ÁÌä¤Ï¡Ö¶Ú¥È¥ì¤È¤Ï¡©¡×¡£µ×Ìî¤¬¡È²ÈÂ²¡É¡¢KENTO¤¬¡ÈÀ¸Ì¿°Ý»ýÁõÃÖ¡É¤ÈÅú¤¨¤ëÃæ¡¢ÌîÅÄ¤Ï²þ¤á¤Æ¡ÈÀÄ½Õ¡É¡£¡Ö¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥¸¥à¤âÉô³è¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡£Í§Ã£¤ÈÃý¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Î¤ª¤«¤²¤À¤·¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤À¤·¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò°ìÈÖ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶Ú¥È¥ì¤Î²¸·Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
