BenQ ZOWIE ¥×¥í¤â»È¤¦¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÔË¾¤Î¥Û¥ï¥¤¥È
¡¡¥Ù¥ó¥¥å¡¼¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï11·î27Æü¡¢ZOWIE¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹DW¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¡¢¿·¿§¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥â¥Ç¥ë¡ÖEC1-DW¡×¡ÖEC2-DW¡×¡ÖEC3-DW¡×¡ÖS2-DW¡×¡ÖZA13-DW¡×¡ÖFK2-DW¡×¡ÖU2-DW¡×¤ÎÁ´7¼ïÎà¤ò°ìÉô²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¡¢PC¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç²Á³Ê¤Ï¥ª¡¼¥×¥ó¡£
¡¡¥²¡¼¥ß¥ó¥°¥Þ¥¦¥¹¡ÖDW¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Ï¡¢¥×¥í¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤ä¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÍ×µá¤Ë¤â±þ¤¨¤ëÀÇ½¤òÈ÷¤¨¤¿e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¡£ºÇÂç4000Hz¤Î¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ë¤è¤ê¡¢·ã¤·¤¤¥²¡¼¥à¥×¥ì¥¤¤äºÙ¤«¤ÊÁàºî¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ÇÀµ³Î¤ÊÁàºî¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ë¡£
¡¡7¼ï¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥µ¥¤¥º¤ä·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖEC1-DW¡×¡ÖEC2-DW¡×¡ÖEC3-DW¡×¤Ï±¦Íø¤ÍÑ¥¨¥ë¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬¥Þ¥¦¥¹ÇØÌÌ¤Ë¼«Á³¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢²£Êý¸þ¤Ø¤ÎÁÇÁá¤¤Áàºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖS2-DW¡×¤Ï±¦Íø¤ÍÑº¸±¦ÂÐ¾Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÁ´ÂÎÅª¤ËÃ»¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§¡£°ÂÄê¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤¬ÆÀ°Õ¤À¡£
¡¡¡ÖZA13-DW¡×¤Ï¡¢±¦Íø¤ÍÑº¸±¦ÂÐ¾Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ï¹â¤µ¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÁá¤¯Àµ³Î¤Ê¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖFK2-DW¡×¤Ï¡¢±¦Íø¤ÍÑº¸±¦ÂÐ¾Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Þ¥¦¥¹¤è¤ê¹â¤µ¤¬Äã¤¯¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ÎÆ°¤¤ò½ÀÆð¤ËÈùÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¡ÖU2-DW¡×¤Ï¡¢º¸±¦ÂÐ¾Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢º¸±¦¤Ë¤¯¤Ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥Þ¥¦¥¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿»þ¤ÎÁàºîÀ¤È°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Æ»Ø¤Ë³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÁá¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ZOWIEÆÈ¼«¤Î³ÈÄ¥¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡×ºÎÍÑ¤·¡¢¿®¹æ´³¾Ä¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤òÊÝ¤Á¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¡¼»þ¤Ç¤â°Â¿´¤ÎÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É·óÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡£LED¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤òÀß¤±¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï24ÃÊ³¬¤ÎÈùÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£ºÙ¤«¤ÊÁàºî¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤ï¤Ì¥ß¥¹¤âÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤ë¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢125¡¢500¡¢1000¡¢2000¡¢4000Hz¤«¤é¡¢DPI¤Ï400¡¢800¡¢1000¡¢1200¡¢1600¡¢3200¤«¤éÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿ÀßÄê¤â´ÊÃ±¤À¡£
¡ü¹¥¤ß¤ÇÁª¤Ù¤ë¥Ü¥Ç¥£¥¿¥¤¥× ¼ê´Ö¤¤¤é¤º¤Îµ¡Ç½À¤ÈÍ¥¤ì¤¿°ÂÄêÀ
¡¡7¼ï¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¥µ¥¤¥º¤ä·Á¾õ¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖEC1-DW¡×¡ÖEC2-DW¡×¡ÖEC3-DW¡×¤Ï±¦Íø¤ÍÑ¥¨¥ë¥´¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¦¥¹¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥µ¥¤¥º¤¬°Û¤Ê¤ë¡£¼ê¤Î¤Ò¤é¤¬¥Þ¥¦¥¹ÇØÌÌ¤Ë¼«Á³¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤·¡¢²£Êý¸þ¤Ø¤ÎÁÇÁá¤¤Áàºî¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖS2-DW¡×¤Ï±¦Íø¤ÍÑº¸±¦ÂÐ¾Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÁ´ÂÎÅª¤ËÃ»¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ü¥Ç¥£¤¬ÆÃÄ§¡£°ÂÄê¤·¤¿¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¤¬ÆÀ°Õ¤À¡£
¡¡¡ÖZA13-DW¡×¤Ï¡¢±¦Íø¤ÍÑº¸±¦ÂÐ¾Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£¤Ï¹â¤µ¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÁÇÁá¤¯Àµ³Î¤Ê¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖFK2-DW¡×¤Ï¡¢±¦Íø¤ÍÑº¸±¦ÂÐ¾Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Â¾¤Î¥Þ¥¦¥¹¤è¤ê¹â¤µ¤¬Äã¤¯¡¢¥Þ¥¦¥¹¤ÎÆ°¤¤ò½ÀÆð¤ËÈùÄ´À°¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡¡ÖU2-DW¡×¤Ï¡¢º¸±¦ÂÐ¾Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢º¸±¦¤Ë¤¯¤Ü¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¥Þ¥¦¥¹¤ò»ý¤Á¾å¤²¤¿»þ¤ÎÁàºîÀ¤È°ÂÄêÀ¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Æ»Ø¤Ë³ÑÅÙ¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯¡¢¿Íº¹¤·»Ø¤Î¥¯¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÁá¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ZOWIEÆÈ¼«¤Î³ÈÄ¥¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡Ö¥¨¥ó¥Ï¥ó¥¹¥È¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¡×ºÎÍÑ¤·¡¢¿®¹æ´³¾Ä¤òÄã¸º¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤òÊÝ¤Á¡¢¥²¡¼¥à¥×¥ì¡¼»þ¤Ç¤â°Â¿´¤ÎÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥ì¥·¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É·óÍÑ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥¦¥¹¤òÃÖ¤¯¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë½¼ÅÅ¤¬¤Ç¤¤ë¡£LED¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤òÀß¤±¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï24ÃÊ³¬¤ÎÈùÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£ºÙ¤«¤ÊÁàºî¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤â¡¢¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤ò¤·¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê»×¤ï¤Ì¥ß¥¹¤âÌ¤Á³¤ËËÉ¤²¤ë¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ê¥ó¥°¥ì¡¼¥È¤Ï¡¢125¡¢500¡¢1000¡¢2000¡¢4000Hz¤«¤é¡¢DPI¤Ï400¡¢800¡¢1000¡¢1200¡¢1600¡¢3200¤«¤éÀßÄê¤Ç¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤â¼ê´Ö¤Î¤«¤«¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¥¤¥ó¥¹¥È¡¼¥ë¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤¿ÀßÄê¤â´ÊÃ±¤À¡£