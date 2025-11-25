¡ÚAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー¡Û¥À¥¤¥½¥ó¤Î¥³ー¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¡ÖWashG1 (WR01 AM) ¡×¤¬48»þ´Ö¸ÂÄê¥»ー¥ë¤ËÅÐ¾ì¡Ú2025.11¡Û
¡¡Amazon¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Çー 48»þ´Ö¸ÂÄê¥»ー¥ë Âè1ÃÆ¡×¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ë¥À¥¤¥½¥ó¤Î¥³ー¥É¥ì¥¹¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÁÝ½üµ¡¡ÖWashG1 (WR01 AM) ¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥Û¥³¥ê¤È¤Ù¤¿¤Ä¤¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¼è¤ì¤ëÁÝ½üµ¡¡£1L¤Îµë¿å¥¿¥ó¥¯¤òÅëºÜ¤·¡¢1²ó¤Îµë¿å¤ÇºÇÂç290Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÁÝ½ü¤Ç¤¤ë¡£±¿Å¾»þ´Ö¤ÏºÇÄ¹35Ê¬¡£µë¿å¥ì¥Ù¥ë¤Ï±ø¤ì¤Ë±þ¤¸¤Æ4ÃÊ³¬¤«¤éÄ´À°¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾¯ÎÌ¤Î¿©¤Ù¤³¤Ü¤·¤«¤é¡¢¤Ù¤¿¤Ä¤¤Î¤¢¤ë±ÕÂÎ¤ä´¥¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿±ø¤ì¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥»¥ë¥Õ¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°µ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£ËÜÂÎ¤ò½¼ÅÅ¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÌá¤·¥»¥ë¥Õ¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¤òÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¼¡²ó¤ÎÁÝ½ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤ï¤º¤«140ÉÃ¤Ç¥¦¥§¥Ã¥È¥íー¥éー¤ò¼«Æ°Àö¾ô¤¹¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥»ー¥ëÉÊ¤ÎÇä¤êÀÚ¤ì¡¢¥»ー¥ë¼«ÂÎ¤ÎÃæ»ß¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÂÐ¾Ý¤Î¾¦ÉÊ¤¬¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò³ÎÇ§¤Î¾å¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£