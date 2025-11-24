É÷Ï¤¾ì¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¡¢¥È¥¤¥ì¡ÄDeNAÁª¼ê¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡Ö·ä¤ÎÂ¿¤µ¡×¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡ÈÍð¤ì¡É
¡¡DeNA¤Î¼ÆÅÄÎµÂóÆâÌî¼ê¤¬24Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢700Ëü±ß¸º¤ÎÇ¯Êð4000Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¡£¥×¥í11Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÍèµ¨¤Ø¡ÖÉ¬¤ºÍ¥¾¡¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Ë·ä¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×À¤òÀâ¤¯¡£º£µ¨¤Ï¿ï½ê¤Ë¡È·ä¡É¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò»ØÅ¦¤·¡¢·ù¤ï¤ìÌò¤Ë¤Ê¤ë³Ð¸ç¤â¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï70»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.091¡Ê22ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡Ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£4Ç¯Ï¢Â³¤Î¥À¥¦¥ó¹¹²þ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¸«¤Æ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¸Ç¤á¤ä¥Ð¥ó¥È¤Ê¤É·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ìò³ä¤òÃ´¤Ã¤¿¡£Ã¦±±ÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢10·î28Æü¤Ë¤Ïº¸¸ª´ØÀáÉÔ°ÂÄê¾É±¨¸ýÆÍµ¯°Ü¹Ô½Ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢½çÄ´¤Ë¤¤¤±¤ÐÍèÇ¯1·îÃæ½Ü¤Ë¤Ï¥ê¥Ï¥Ó¥êÁÈ¤òÂ´¶È¤Ç¤¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡¡27Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¼ÆÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜ¤òâÔ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤Î¡ÈÍð¤ì¡É¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö·ä¤¬Â¿¤¤¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤Ç¡£¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¡¢¥È¥¤¥ì¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ËÉ½¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÉ½¤ì¤ë·ä¤òÌµ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢ËÜÊª¤Î¥Á¡¼¥à¤È¤¤¤¦¤«¡¢·ä¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¡¢ËÜÅö¤Ë¡ØËÞ»öÅ°Äì¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡É÷Ï¤¾ì¤Ë³°¤·¤¿¥Æ¡¼¥Ô¥ó¥°¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥´¥ß¤ÎÊ¬ÊÌ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¤Ë¥´¥ß¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£Ìîµå¤Î¥×¥ì¡¼¤ÈÄ¾ÀÜÅª¤Ë¤Ï´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤¬¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÎÊÑ²½¡¢Áê¼ê¤ÎÊÑ²½¤ä¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Áê¼ê¤Î·ä¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç¤Ï¡¢µ¤ÉÕ¤¤¤¿¿Í¤¬¼Î¤Æ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¸·¤·¤¯Ãí°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤áÆ±¤¸¤³¤È¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¸½¼Â¤À¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï²º¤ä¤«¤Ê31ºÐ¤â¡Ö¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢·ù¤ï¤ìÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤ë¤µ¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â´Þ¤á¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ÖÌîµåÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤«¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÅ°Äì¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«½Ð¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡×¤È¼ÆÅÄ¡£ÁêÀî¿·´ÆÆÄ¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖËÞ»öÅ°Äì¡×¤Ë¤â·Ò¤¬¤ë¤È¤³¤í¡£DeNA¤Î27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ï¡¢¤Þ¤º¥°¥é¥¦¥ó¥É³°¤Î¡È·ä¡É¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë