ÌµÎÁ¤Î²èÁüÇØ·Ê½üµîAI¡Öwithoutbg¡×¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¤Ç¥»¥ë¥Õ¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â²ÄÇ½
¼«Ê¬¤Ç»£±Æ¤·¤¿²èÁü¤òÁÇºà¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÇØ·Ê¤Î¾Ãµî¤ÏÉ¬¿Ü¤Î½èÍý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼êºî¶È¤ÇÇØ·Ê¤òÀÚ¤êÈ´¤¯ºî¶È¤ÏÈó¾ï¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢AI¤Ë¤è¤ë¼«Æ°½èÍý¤Ï¤Û¤ÜÉ¬¿Ü¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¹â³Û¤Ê²èÁü½èÍý¥Ä¡¼¥ë¤Î°ìµ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»î¤·¤Ë»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤ÄøÅÙ¤Î´¶³Ð¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤Ë¤ÏÉßµï¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÇØ·Ê½üµî¥Ä¡¼¥ë¤ò¤¦¤¿¤¦¥¦¥§¥Ö¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢½èÍý¤Î´Å¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢Github¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹âÀÇ½¤«¤Ä¥»¥ë¥Õ¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°²ÄÇ½¤Ê²èÁüÇØ·Ê½üµîAI¤¬¡Öwithoutbg¡×¤Ç¤¹¡£
https://withoutbg.com/
GitHub - withoutbg/withoutbg: Image Background Removal Toolkit - Open Source and API Models
https://github.com/withoutbg/withoutbg
¢¡WithoutBG¤Î½èÍý²èÁü
¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËWithoutBG¤ÇÇØ·Ê¤ò¾Ãµî¤·¤¿²èÁü¤Î¼ÂÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Î²èÁü¤ò½èÍý¤·¤¿¤â¤Î¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î²èÁü¡¦WithoutBG¤ÇÇØ·Ê¤ò¾Ãµî¤·¤¿²èÁü¡¦¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Î½ç¤Ë²£ÊÂ¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¤ÏÅöÁ³¡¢ºÙ¤¤¥¹¥Ý¡¼¥¯¤â¤¤ì¤¤¤ËÃê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¾¯¤·Ê£»¨¤Ê¡¢¿¢Êª¤Î²èÁü¤Ç¤¹¡£¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¸«¤ë¤È¤«¤Ê¤êÀºåÌ¤ËÇØ·Ê¤¬¾Ãµî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·ÊÈ½Äê¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤ÊÎã¡£¥Á¥§¥¹È×¾å¤Î¶ð¤Ï¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤òÇØ·Ê¤È¤¹¤ë¤«¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¶ð¼«ÂÎ¤ÏÀµ³Î¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¶ð¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥È¤¬¥Ü¥±¤Æ¤¤¤ë¤¢¤¿¤ê¤ÏÇØ·Ê¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥Ü¡¼¥É¾å¤Î¼ê½ñ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÈ½Äê¤Ë¤Æ¤³¤º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¼ê½ñ¤¤ÎÉôÊ¬¤¬¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ°·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤êÇØ·Ê¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ÍÊª¤Î²èÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÌÓÈ±¤Î½èÍý¤¬ÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤Ë½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¿ÍÊª¤Î²èÁü¤Î½èÍýÎã¡£¥¿¥ó¥Ý¥Ý¤¬Á°·Ê¤È¤·¤Æ»Ä¤µ¤ì¤Ä¤Ä¡¢Èô¤Ð¤µ¤ì¤¿ÌÊÌÓ¤¬ÇØ·Ê¤È¤·¤Æ½èÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¶½Ì£¿¼¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ÌöÆ°´¶¤òÈ¼¤¦²èÁü¤ÎÎã¡£Ê²²Ð¤Î²èÁü¤Ï±ê¤ËÈ´¤½Ð¤·¤ÏÈó¾ï¤ËÀµ³Î¤Ç¤¹¡£¿Å¤ò¤É¤³¤Þ¤ÇÃê½Ð¤¹¤ë¤«¤ÏÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢±ê¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¤¿²Õ½ê¤òÈ´¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼Â®ÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ»ÄÁü´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿²èÁü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂçÊÑ¤µ¤¬¤·¤Î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤«¤Ê¤êÀµ³Î¤Ë½èÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ°Êª¤Î²èÁü¤Ï¤ä¤Ï¤êÌÓ¤Î½èÍý¤¬Æñ¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Û¤ÜÊ¸¶ç¤Ê¤·¤ËÇØ·Ê¾Ãµî¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç¤Î²èÁü¡£¥Ò¥²¤ÎÈ´¤½Ð¤·¤¬¤Û¤Ü´°¤Ú¤¤Ç¤¹¡£
Docker¤Ç¥»¥ë¥Õ¥Û¥¹¥È¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¤À¤È¤¤¤¦¾ì¹ç¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ËÅÐÏ¿¤¹¤ë¤ÈÌµÎÁ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤ª»î¤·²ÄÇ½¡£¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÁàºî¤Ç¹âÀÇ½¤ÊÇØ·Ê½üµî¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡WithoutBG¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë
¥í¡¼¥«¥ë¥Û¥¹¥È¤·¤¿WithoutBG¤Î¾ì¹ç¡¢¡ÖDrag & drop images here¡×¤Ë²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥É¥é¥Ã¥°¥¢¥ó¥É¥É¥í¥Ã¥×¤¹¤ë¤«¡¢¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ²èÁü¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£ºÇÂç10Ëç¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë²èÁü·Á¼°¤ÏPNG¡¦JPEG¡¦WebP¤Ç¤¹
½èÍý¤¬´°Î»¤¹¤ë¤È²èÁü¤Î¡ÖOriginal¡×¤È¡ÖResult¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¡ÖDownload¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Æ½èÍýºÑ¤ß¤Î²èÁü¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤Þ¤¹¡£