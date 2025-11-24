ÁÝ½ü¥í¥Ü¤Î¾ï¼±¡¢±Û¤¨¤Æ¤¤¿¡£¡ÈÁÝ½ü¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ÉSwitchBot¤¬²áµîºÇ°Â
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë0»þ¤«¤é12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¹ç·×10,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢100,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅöÁª¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¸½ºß¡¢Ã±¤Ê¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢SwitchBot¤Î¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖK20+Pro¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Íß¤·¤¤µ¡Ç½¤¬¤¹¤Ù¤ÆÈ÷¤ï¤Ã¤¿À¤³¦½é¤ÎÂ¿µ¡Ç½²ÈÄíÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¡£SwitchBot¤Î¡ÖK20+Pro¡×¤¬13¡ó¥ª¥Õ¤ÇÈÎÇäÃæ
SwitchBot¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¡ÖK20+Pro¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¥â¥¸¥å¡¼¥ë·¿¥Þ¥ë¥Á¥¿¥¹¥¯¥Û¡¼¥à¥í¥Ü¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡£º£¤Ê¤é13¡ó¥ª¥Õ¤Î69,800±ß¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ¡£
ÁÝ½üµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°û¤ßÊª±¿ÈÂ¤ä¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¼õ¤±¼è¤ê¡¢¶õµ¤À¶¾ô¤ä¥ì¥·¥ÔºÆÀ¸¤Ê¤É¡¢²ÈÃæ¤Î»¨ÍÑ¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¥í¥Ü¥Ã¥ÈÁÝ½üµ¡¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤â¡ý¡£¥Ù¥Ã¥É¤ä¥½¥Õ¥¡¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î²¼¤Ê¤É¤â¥¹¥¤¥¹¥¤Áö¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÁÝ½ü¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¡ß¥Ï¥ó¥Ç¥£ÁÝ½üµ¡¤ÎºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°¤Ç¡¢Å·°æ¤«¤é¾²¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÁÝ½ü¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¸«¼é¤ê¡¦ËÉÈÈ¤â¤ª¤Þ¤«¤»¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëµ¡Ç½
³°½Ð»þ¤â°Â¿´¤Î¥Ñ¥È¥í¡¼¥ëµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¡¢°Û¾ï¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ì¤Ð¤¹¤°¤ËÄÌÃÎ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¸«¼é¤ê¥«¥á¥é¤òÄÌ¤·¤Æ¥Ú¥Ã¥È¤¬º£¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«Ãµ¤·¤¿¤ê¡¢ÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÄÌÏÃµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤ê¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
±ó¤¯¤ËÊë¤é¤¹Î¾¿Æ¤¬ÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤Ê¤¤¡¢¿Í´¶¥»¥ó¥µ¡¼¤ÎÈ¿±þ¤â¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿Èó¾ï»öÂÖ¤Ë¤Ï¡¢°ÂÈÝ³ÎÇ§¤ò¤·¤¿¤ê¾ïÈ÷Ìô¤Ê¤É¤ò±¿¤Ö¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¡ý¡£
Àè¿ÊAI¡ß3¤Ä¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥ì¡¼¥À¡¼¤Ç»¶¤é¤«¤Ã¤¿Éô²°¤â¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¹Ô
ºÇ¿·¤ÎdToF·¿LiDARµ»½Ñ¤òÅëºÜ¤·¡¢¥Ñ¥ë¥¹¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ç¼þ°Ï¤Î¾ã³²Êª¤ò¸¡ÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤ÈÂ¦ÌÌ¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤¿3¤Ä¤Î¥ì¡¼¥À¡¼¥ì¡¼¥¶¡¼¥»¥ó¥µ¡¼¤ÈAI¾ã³²Êª²óÈò¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¡¢²ÈÃæ¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤ËÁö¹Ô²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÍî²¼ËÉ»ß¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ³¬ÃÊ¤Ê¤É¤ÎÃÊº¹¤ò¼±ÊÌ¤·¡¢Íî²¼¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤ò¥¼¥í¤Ë¡£
°ì¸Í·ú¤Æ¤Î2³¬¤Ç¤â¡¢Íî²¼¤Î¿´ÇÛ¤Ê¤¯¤ªÁÝ½ü¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Â¿ÍÑÅÓÀ¤ÈÌ¤Íè´¶¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥à¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Þ¥ë¥Á¥í¥Ü¥Ã¥È¤òº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯11·î24Æü15»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
