¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁË»ß¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤±¡×¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥ì¡¼¥¹¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡©¶áÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤¬¼ºÂ®
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¤Ï¡¢4-1¤Ç¥Û¡¼¥à¥Á¡¼¥à¤Î²÷¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥È¥í¥µ¡¼¥ë¤ÎÀèÀ©ÃÆ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¿·²ÃÆþ¥¨¥Ù¥ì¥Á¡¦¥¨¥¼¤¬¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÃ£À®¡£¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥ê¥·¥ã¥ë¥ê¥½¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç°ìÌðÊó¤¤¤ë¤â¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÇÔ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¾¡Íø¤·¤¿¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¾¡¤ÁÅÀ3¤òÀÑ¤ß¾å¤²29¥Ý¥¤¥ó¥È¡£2°Ì¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï6¡¢Âè11Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤¬4¤Ë¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¾¡Íø¤·¡¢¥·¥Æ¥£¤¬ÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¾¡¤ÁÅÀº¹¤Ï7¤Ë¤Þ¤Ç¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥·¥Æ¥£¤Ï°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤µ¤ò¼º¤¤¡¢¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï´°Á´¤Ë¼ºÂ®¤·¤¿¡£
¡ØMirror¡Ù¤Ç¤Ï¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥¥ã¥é¥¬¡¼»á¤¬¡¢¥Î¡¼¥¹¥í¥ó¥É¥ó¥À¡¼¥Ó¡¼¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¥ì¡¼¥¹¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÁË»ß¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤À¤±¡£Èà¤é¤ÏºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥¹¥«¥Ã¥É¤À¡×
¡ÖÈà¤é¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÈà¤é¤ÎÆ¬Ç¾¤È¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¤À¤±¤À¡£3·î¡¢4·î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âÍ¥¾¡¥Á¡¼¥à¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÏÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë¤Ï¤¤¤Ä¤âÈà¤é¤è¤êÍ¥¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢03-04¥·¡¼¥º¥ó°ÊÍè¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£