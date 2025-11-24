¿·ºî¤Ê¤Î¤Ë²áµîºÇ°Â¡£4K¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëFire TV¡¢º£¤¬Çã¤¤»þ
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë0»þ¤«¤é12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡ÖAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¡×¤ò³«ºÅÃæ¡£
¥»¡¼¥ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¹ç·×10,000 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µÎ¨¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Û¤«¡¢100,000¥Ý¥¤¥ó¥ÈÅöÁª¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¡£¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª
¸½ºß¡¢HDMIÃ¼»ÒÉÕ¤¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤À¤±¤Ç60Ëü°Ê¾å¤ÎËÉÙ¤Ê±Ç²èºîÉÊ¤äTVÈÖÁÈ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ÖAmazon Fire TV Stick 4K Plus¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ÊÃ±¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç60ËüËÜÄ¶¤ÎËÉÙ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡õ2ËüËÜ¤ÎÌµÎÁºîÉÊ¤¬¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡ÖAmazon Fire TV Stick 4K Plus¡×¤¬40¡ó¥ª¥Õ¤È¤ªÇã¤¤ÆÀ
¥Æ¥ì¥Ó¤ÎHDMIÃ¼»Ò¤ËÁÞ¤·¡¢Wi-FiÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤ÇYouTube¡¢TVer¡¢Prime Video¡¢Netflix¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡¢U-NEXT¤Ê¤É¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢Hulu¤äDAZN¤Ê¤É¤Î24»þ´Ö¥é¥¤¥Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ä¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤âÇÛ¿®¤ä¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2Ëü°Ê¾å¤Î±Ç²èºîÉÊ¤äTVÈÖÁÈ¤ÏÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤¬±Ç²è´Û¤Ë¤Ê¤ë4K & ¹â²»¼ÁÂÎ¸³
Dolby Vision¡¢HDR10+¤Ë¤è¤ëÌöÆ°´¶¤Î¤¢¤ë±ÇÁü¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¿§ºÌ¤Ç¡¢±Ç²è¤ä¹âÉÊ¼Á¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Dolby AtmosÂÐ±þ¤Ç²»¤ÎË×Æþ´¶¤â¥¢¥Ã¥×¡£ÂÐ±þ¤¹¤ëAV¥¢¥ó¥×¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê²»¶Á¤Ç¤Î»ëÄ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Alexa²»À¼¥ê¥â¥³¥ó¤Ç¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¸¡º÷¡¦ºÆÀ¸¤äÆþÎÏ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¡£
²»À¼Ç§¼±¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤·¤Ê¤¬¤éAlexa¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²»À¼¸¡º÷¡¦ºÆÀ¸¡¢¥¢¥×¥êµ¯Æ°¡¢ÂÐ±þ¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¥Ð¡¼¤ÎÅÅ¸»¡¦²»ÎÌÁàºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥Û¡¼¥àÀ½ÉÊ¡ÊÊÌÇä¡Ë¤È¤ÎÏ¢·È¤â¤Ç¤¡¢»Ò¤É¤âÉô²°¤ÎAlexaÂÐ±þ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤¿¤ê¡¢²ÈÅÅ¤ÎÁàºî¤äÅ·µ¤¤Î³ÎÇ§¤Ê¤É¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»ëÄ°Ãæ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥¤¥ó¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¤ÇRing¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2025Ç¯11·î24Æü11»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
