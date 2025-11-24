2023年1月16日の記事を編集して再掲載しています。

そうそう、こういうのが欲しかったんだよね。

ニッチなニーズに応えるような、ちょうどいいアイテムばかり届けてくれる山崎実業。今回紹介するアイテムも、生活のスキマにフィットしてくれる逸品ばかりです。

スタイリッシュなティッシュケース

Image:山崎実業

「ボトル型ティッシュケース リン」は、縦型のスタイリッシュなテッシュケース。従来のボックス型とは違い、ちょっとした隙間にスッと置いておけるのが魅力です。

山崎実業(Yamazaki) ボトル型 ティッシュケース Ｓ ブラウン 約W7×D7×H23.8cm リン RIN スペースを有効活用 縦置き ティッシュボトル 5979 2,530 Amazonで購入する

山崎実業(Yamazaki) ボトル型 ティッシュケース Ｌ ブラウン 約W9.2×D9.2×H23.8cm リン RIN スペースを有効活用 縦置き ティッシュボトル 5981 2,970 Amazonで購入する

Image:山崎実業

サイズはSとLの2種類展開。Sサイズは車のドリンクホルダーにセットできるので、おうち以外でも活躍してくれそう。

Image:山崎実業

本体はスチール製で安定感があるため、ティッシュを取り出すときもスムーズ。パッキン付きのフタのおかげで、市販のティッシュの詰め替えも簡単にできそうです。

ながら作業が捗るスマホホルダー

Image:山崎実業

「ウォール スマートフォンホルダー タワー」は、石膏ボードピンで壁に固定するスマホホルダー。賃貸でも気にせず取り付けできるのが嬉しいですね。

山崎実業(Yamazaki) ウォール スマートフォンホルダー ホワイト 約W14×D3.2×H3.3cm タワー tower 壁面取り付け 充電しながら収納 5895 1,430 Amazonで購入する

Image:山崎実業

壁に付けるメリットは、デスクのスペースを広く使えるということ。充電ケーブルを通せるデザインなので、動画を流しながらのながら勉強やながら作業が捗りそうです。

空きスペースを収納空間に変える神棚

Image:山崎実業

「鴨居上 神棚 タワー Ｗ45」は鴨居上の空きスペースを有効活用できる神棚。鴨居に挟んでネジで固定するだけで、簡単に設置できるのだそう。

山崎実業(Yamazaki) 鴨居上 神棚 Ｗ45 ホワイト 約W45×D12.5×H6.5〜8.5cm タワー tower 簡易神棚 お札立て 5842 3,630 Amazonで購入する

Image:山崎実業

神棚としての使い方はもちろんのこと、お気に入りのインテリアの飾り棚や、備品のストック置き場としても重宝しそうです。