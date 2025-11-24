Photo: 田中宏和

最近では、USBポートが標準装備されている車も増えてきました。とはいえ、まだまだ急速充電に対応できる車種は限られています。

「Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」は、シガーソケットに挿し込んで使う、2ポート合計75Wの急速充電に対応した充電器。しかも、掃除機のコードみたいに巻き取れるUSB-Cケーブルを備えており、使い勝手の面でも理想的なアイテムです。

こんな方におすすめ

スマホとノートPCを同時に充電可能

車移動中にノートPCやタブレットを急速充電したいビジネスパーソン車内のコンソール周りがケーブルでごちゃつくのが嫌いな方「あと10分の移動でスマホを少しでも回復させたい」という場面が多い方

「Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」には充電ポートが2つ搭載されています。ひとつは、45W出力の巻き取り式USB-Cケーブル。もうひとつは30W出力のUSB-Cポートです。

2台同時充電に対応しているため、運転中にスマートフォンとタブレット、またはノートパソコンを同時に充電するというような使い方もできます。

Type-Cケーブルは便利な巻き取り式

特筆すべきポイントは、約70センチメートルの巻き取り式USB-Cケーブルを本体に内蔵しているところ。

使用時に必要な長さだけケーブルを引き出せて、使用後は本体にすっきりと収納できます。運転席周りにケーブルがだらんと垂れている、ケーブルが絡まる、といった煩わしさから解放してくれることでしょう。

しかも、合計最大75Wというパワフルな仕様なので、スマートフォンはもちろん、MacBook Airなどのノートパソコンまで問題なく充電することが可能。

USB-C仕様のガジェットをほぼ全部、移動中にシッカリ充電しておける実用性の高さは、見逃せないメリットとなっています。

「Anker Nano Car Charger 75W」おすすめポイント ・幅広い機器へ急速充電 ・2台同時充電可能 ・巻取り式USB-Cケーブル採用で車内スッキリ

使い勝手のいい巻き取り式USB-Cケーブルをコンパクトなボディに内蔵した「Anker Nano Car Charger (75W, 巻取り式 USB-Cケーブル)」は、急速充電機能も備えていて、本当に使えるプロダクト。

出掛ける前にガジェットの残バッテリーが少ないことに気づいても、慌てるなかれ。車通勤やドライブ中にサクッと充電できるので、カーオーナーなら持っておいて損のないアイテムです。

