この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

11月23日の日曜日、勤労感謝の日。人気ウーバー配達系YouTuber・せーけんわーるどさんが、「Uber立ち回りミスって最悪な結果になった。調理待ちばっかで萎えた休日...《ウーバー配達員》」と題した動画を公開。3連休中日となるこの日、ウーバーイーツとロケットナウを掛け持ちして配達に挑んだ現場のリアルを語った。



冒頭、せーけんわーるどさんは「一応3連休の中日ということで、昨日に続き今日もウーバーとロケットの連休稼働をやっていきたい」と意気込みを述べる一方、「謎クエついてない方多いみたい」「どの地域も昨日は晴れて気温も上がった初日でクエがなかったらかなり厳しかったみたい」と連休の現状を説明。連休恒例の特別クエストが人によって付く・付かないなど、不透明な運営の“格差”への不満もにじませた。



実際の稼働では、Uberもロケットも「配達待ち10分以上」など調理待ちトラブルが多発。「初っ端に同店舗ダブルで10分待ちをくらい、これで全部流れ狂った」「どれ行っても調理待ち、多すぎた」と嘆き、立ち回りが思うようにいかず、案件選びにも苦しむ展開が続いた。



また、「とにかく単価が安すぎる」「鬼ロング案件の連発…これちょっと勘弁してほしい」と運営側の報酬設定にも言及。千葉や埼玉まで20キロ近い“鬼ロング案件”や、逆に300円を下回る激安案件ばかり届くなど、「今日は極端すぎてやばい」「単価下がったものが再度飛んでくるの、本当に罠」と現場目線の憤りを露わにした。



ランチタイム終了時点での売り上げは、ロケットナウが3軒で1336円、ウーバーが5軒で2540円、あわせて3876円、時給換算で1292円と「過去一悪いぐらいの結果」と振り返るせーけんわーるどさん。「初手の立ち回りをミスると、その後の稼働に響く。今日はまさにそんな日だった」と反省の弁を口にした。



加えて、動画終盤では「単価が低くて取らなかった案件がまた飛んでくる」現象へのコメントや、全国各地のウーバー配達員たちによる「時給1000円も行かない」「平均単価が年々下がっている」といった厳しい声も多数紹介。「これは本当にUberにはちょっと見直してほしいところ」と強く求めた。



最後に「3連休の最終日は例年稼げる印象があるので、明日はちょっとは期待」「皆さん、明日も安全運転で頑張りましょう」と読者・視聴者にエールを送り、視聴者コメントをピックアップして動画を締めくくった。