¡Öº§Îé¥¿¥ó¥¹¡×¤ò¼êÊü¤·¤Æ20Ç¯¡¢¸å²ù¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£60ÂåÉ×ÉØ¤Õ¤¿¤êÊë¤é¤·¤Ç¡ÖÂç¤¤Ê¼ýÇ¼¤ÏÉÔÍ×¡×¤È²þ¤á¤Æµ¤¤Å¤¤¤¿
º£¸½ºß50¡Á60Âå¤ÎÀ¤Âå¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²ÇÆþ¤êÆ»¶ñ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤À¤Ã¤¿¡Öº§Îé¥¿¥ó¥¹¡×¡£¸½ºß¤Ï¤³¤ÎÂ¸ºß¤¬Çº¤ß¤Î¼ï¤È¤¤¤¦¤«¤¿¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡¡Ö30Âå¤ÇÁá¡¹¤Ëº§Îé¥¿¥ó¥¹¤ò¼êÊü¤·¡¢²È¤âµ¤»ý¤Á¤â¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢¡Ö60Âå¤«¤é¤ÎÊë¤é¤·¡¢ÊÒÉÕ¤±¡¢Æü¡¹¤Î¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¥Ö¥í¥°¤¬¿Íµ¤¤ÎÀ°Íý¼ýÇ¼¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡¦¿·ÅÄÍ³¹á¤µ¤ó¡£º£²ó¤Ï¿·ÅÄ¤µ¤ó¤¬º§Îé¥¿¥ó¥¹¤ò¼êÊü¤·¤¿·Ð°Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
Æ´¤ì¤ÇÇã¤Ã¤¿¡Öº§Îé¥¿¥ó¥¹¡×¤¬Éô²°¤ò°µÇ÷
»ä¤¿¤ÁÀ¤Âå¡Ê50¡Á60Âå¡Ë¤Ï·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢º§Îé¥¿¥ó¥¹¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¿Æ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ê»þÂå¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤À¤±¤Ç½½Ê¬
»ä¤¬¿·º§À¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾¼ÏÂ61Ç¯¡¢2K¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë±¿¤Ó¹þ¤Þ¤ì¤¿º§Îé¥¿¥ó¥¹¤Ï¡¢6¾ö¤ÎÉô²°¤Î3Ê¬¤Î1¤Û¤É¤ò¤·¤á¡¢²¡¤·Æþ¤ì¤Ï¤Ò¤È¤Ä»ÈÍÑÉÔ²ÄÇ½¤Ë¡£
»ä¤Î¾ì¹ç¤Ï¿Æ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·º§À¸³è¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤òÊú¤¡Ö¤³¤ì¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤â¤Î¤À¡×¤È¤Î»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Ï¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¤â¤Ê¤Ë¤â³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Éô²°¤È¤Î¥¢¥ó¥Ð¥é¥ó¥¹¤µ¤È¤½¤ÎÂç¤¤ÊÂç¤¤Ê°µÇ÷´¶¤Ë¡Ö¸å²ù¡×¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
4²óÌÜ¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Ç¤è¤¦¤ä¤¯¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë
¤½¤Î¸å¡¢Âç¤¤Êº§Îé¥¿¥ó¥¹¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤ò3²ó·Ð¸³¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Î²È¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â°µÇ÷´¶¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÃÄÃÏ½»¤Þ¤¤¤Î¤È¤¤Ë¤Ï¡Öº§Îé¥¿¥ó¥¹¤À¤±¤ÎÉô²°¡Ê4.5¾ö¡Ë¡×¤ò¤Ä¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ôÊ¬¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÂ©¤¬¤Ä¤Þ¤ê¤½¤¦¤Ê¤¯¤é¤¤¤Î½Å¤¯¶¹¤¤¶õ´Ö¤Ë¡Ä¡£
¼êÊü¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢4²óÌÜ¤Î°ú¤Ã±Û¤·¤Î¤È¤¡£¡Ö¼¡¤Î²È¤Ë¤Ï¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤·¡¢º§Îé¥¿¥ó¥¹¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¤«¤â¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Í§¿Í¤Ë¡Ö¾ù¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢°ú±Û¤·¤ÎÅÓÃæ¤ÇÍ§¿ÍÂð¤Ëº§Îé¥¿¥ó¥¹¤ò¤ª¤í¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤Ä¤âÃÖ¤¾ì½ê¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢°µÇ÷´¶¤Î¤¢¤ëº§Îé¥¿¥ó¥¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ì¤Û¤É¿´¤¬·Ú¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤«¡£
¼êÊü¤·¤Æ20Ç¯¡¢¸å²ù¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤
¼êÊü¤·¤Æ¤«¤é20¿ôÇ¯·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å²ù¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
º£¤Ï¡¢¥¤¥±¥¢¤Î¼ýÇ¼¤ÈDIY¤ÇºîÀ®¤·¤¿Ãª¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Éô²°Ãå°Ê³°¤ÎÍÎÉþ¤Ï¡¢É×ÉØ2¿Í¤Ç¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤À¤±¡£Âç¤¤Êº§Îé¥¿¥ó¥¹¤Ï¾ì½ê¤ò¼è¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÉÔÍ×¤À¤Ã¤¿¤È²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡¢ÁÆÂç¥´¥ß¡Ä¤É¤¦¼êÊü¤¹¡©
¸½ºß50Âå¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½»¤Þ¤¤¤Î¤¿¤á¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ë¥¿¥ó¥¹¤ò¤Î¤»¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¡£¥À¥á¸µ¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£¡¼¡×¡Ê¥Õ¥ê¥Þ¥¢¥×¥ê¡Ë¤Ë¡ÖÌµÎÁ¡×¤Ç½ÐÉÊ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤Ê¤ó¤È¤¹¤°¤Ë¤â¤é¤¤¼ê¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°ú¤¼è¤ê¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£½èÊ¬¤¹¤ë¤Î¤Ë¤â¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë»þÂå¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼êÊü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´î¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿ÊÌ¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡¢É×¤È2¿Í¤Ç¥¿¥ó¥¹¤Î¥Í¥¸¤Ê¤É¤ò¤Ï¤º¤·¤ÆÊ¬²ò¤·¡¢¾¯¤·¤º¤Ä³°¤Ë±¿¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¥´¥ß²ó¼ý¤Ë½Ð¤·¤¿¤½¤¦¡£
»ä¤¬½»¤à¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â¡¢¥¿¥ó¥¹¤ÏÁÆÂç¥´¥ß¤È¤·¤Æ¼ý½¸¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¥´¥ß¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë±¿¤Ö¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Ç±¿ÈÂ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÍÎÁ¤À¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢²ó¼ý¶È¼Ô¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤Î¤¬¥é¥¯¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ò·Ú¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¤â¤ä¤â¤ä¡×¤ò¼êÊü¤¹
¤â¤Á¤í¤ó¡¢»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ëº§Îé¥À¥ó¥¹¤ò¼êÊü¤¹¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤È»×¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¿´¤¬¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤Ïº£¤Î¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÉ¬Í×¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¡×¡£
50ºÐ¡¢60ºÐ¤ÈÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤ë¤Ê¤«¤Ç¡Ö¤º¤Ã¤È²æËý¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¼êÊü¤¹¡×ÁªÂò¤â¥¢¥ê¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£